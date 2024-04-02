В преддверии Пасхи ФАС устроила проверку цен на яйца

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Клипарт. Магнитогорск, пасхальное яйцо, пасха, поделка, корзинка
ФАС проверит закупку куриных яиц Фото:
новость из сюжета
В России взлетели цены на куриные яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ инициировала проверку крупных торговых сетей страны на предмет заключения антиконкурентных соглашений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. ФАС также обратит внимание на ценообразование куриных яиц при их закупках и в рамках долгосрочных договоров.

«Служба продолжает анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке», — сообщили в пресс-службе. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. ФАС также начала проверять крупнейшие торговые сети по заключению антиконкурентных соглашений.

В 2024 году Православная Пасха пройдет 5 мая. Она считается главным христианским праздником.

Ранее ФАС возбудила еще четыре дела в отношении производителей куриных яиц, передает РАПСИ. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев сообщил, что в России начнут дорожать почти все продукты.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ инициировала проверку крупных торговых сетей страны на предмет заключения антиконкурентных соглашений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. ФАС также обратит внимание на ценообразование куриных яиц при их закупках и в рамках долгосрочных договоров. «Служба продолжает анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке», — сообщили в пресс-службе. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. ФАС также начала проверять крупнейшие торговые сети по заключению антиконкурентных соглашений. В 2024 году Православная Пасха пройдет 5 мая. Она считается главным христианским праздником. Ранее ФАС возбудила еще четыре дела в отношении производителей куриных яиц, передает РАПСИ. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев сообщил, что в России начнут дорожать почти все продукты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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