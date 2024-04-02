В преддверии Пасхи ФАС устроила проверку цен на яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ инициировала проверку крупных торговых сетей страны на предмет заключения антиконкурентных соглашений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. ФАС также обратит внимание на ценообразование куриных яиц при их закупках и в рамках долгосрочных договоров.
«Служба продолжает анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке», — сообщили в пресс-службе. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. ФАС также начала проверять крупнейшие торговые сети по заключению антиконкурентных соглашений.
В 2024 году Православная Пасха пройдет 5 мая. Она считается главным христианским праздником.
Ранее ФАС возбудила еще четыре дела в отношении производителей куриных яиц, передает РАПСИ. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев сообщил, что в России начнут дорожать почти все продукты.
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