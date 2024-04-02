Экономика В преддверии Пасхи ФАС устроила проверку цен на яйца 02 апреля 2024 в 13:57 Размер текста - 17 + ФАС проверит закупку куриных яиц Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В России взлетели цены на куриные яйца Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ инициировала проверку крупных торговых сетей страны на предмет заключения антиконкурентных соглашений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. ФАС также обратит внимание на ценообразование куриных яиц при их закупках и в рамках долгосрочных договоров. «Служба продолжает анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке», — сообщили в пресс-службе. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. ФАС также начала проверять крупнейшие торговые сети по заключению антиконкурентных соглашений. В 2024 году Православная Пасха пройдет 5 мая. Она считается главным христианским праздником. Ранее ФАС возбудила еще четыре дела в отношении производителей куриных яиц, передает РАПСИ. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев сообщил, что в России начнут дорожать почти все продукты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ инициировала проверку крупных торговых сетей страны на предмет заключения антиконкурентных соглашений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. ФАС также обратит внимание на ценообразование куриных яиц при их закупках и в рамках долгосрочных договоров. «Служба продолжает анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке», — сообщили в пресс-службе. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. ФАС также начала проверять крупнейшие торговые сети по заключению антиконкурентных соглашений. В 2024 году Православная Пасха пройдет 5 мая. Она считается главным христианским праздником. Ранее ФАС возбудила еще четыре дела в отношении производителей куриных яиц, передает РАПСИ. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев сообщил, что в России начнут дорожать почти все продукты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям