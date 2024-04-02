Сербский политолог Гайич: Белград готовится к противостоянию с НАТО

02 апреля 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

В Сербии нужно вернуть обязательную службу в армии, считает Стеван Гайич Фото: Илья Питалев\РИА Новости Сербия должна быть готова к противостоянию с НАТО, чтобы сохранить свою независимость. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), профессор МГИМО, доктор политических наук Стеван Гайич, комментируя тему приобретения страной комплексов РСЗО (реактивная система залпового огня). Президент Сербии Александр Вучич заявил о приобретении и скором получении нескольких десятков комплексов РСЗО. Также страна планирует купить истребители. Военная промышленность Сербии сосредоточена на производстве беспилотников. 20 апреля (перед 23 апреля — Днем армии страны) президент планирует показать работу БПЛА «Комарац» и «Осица». И до конца года сербский «Гавран». «Наша территория и проживающий на ней народ уже частично оккупированы, в прямом смысле этого слова. Мы имеем высокого НАТОвского оккупационного представителя в виде Боснии и Герцеговины и различные вызовы, которые идут отовсюду. Имея такой исторический опыт, мы должны быть готовы к противостоянию. Фраза „хочешь мира — готовься к войне“ напрямую может относиться к Сербии. Поэтому нам нужно быть вооруженными, чтобы обезопасить себя, как бы дорого не стоило вооружение. Это гораздо дешевле, чем НАТОвская оккупация. Это природа нашей истории, мы находимся на таком месте, что на нас много раз нападали. Каждый мировой конфликт не обошелся без нашего участия, при этом не по нашей воле», — сообщил Стеван Гайич. Сербский политолог отметил, что для лучшей защиты в стране необходимо вернуть обязательную военную службу (15 декабря 2010 года Национальное собрание проголосовало за ее приостановление, решение вступило в силу 1 января 2011 года). «Мы давным-давно должны были вернуть обязательную военную службу, но с этим что-то затягивают. Каждый год об этом говорится, но конкретных шагов еще не было. Мы живем в мире, где театр войны разыгрывается рядом. Например, Ближний Восток, война НАТО против России. В таких условиях, если Сербия хочет остаться неоккупированным и независимым государством, должна быть вооружена и боеспособна. Причем с более многочисленной армией, чем все ее окружение. Если посмотрим на государство, которое очень давно не имело никакого конфликта, как Швейцария, там практически каждый гражданин является солдатом. Такова цена нейтралитета. Я даже думаю, что лучше поздно, чем никогда. Потому что мы очень поздно начали серьезно вооружаться для новых войн» — рассказал Гайич.



Ранее программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) специализирующийся на политике Балкан, политолог Милан Лазович объяснил URA.RU, что у Вучича есть три причины для беспокойства о национальной безопасности Сербии. Это склонение со стороны Запада к признанию независимости Косово, возможная эскалация отношений России и Украины и положение Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Босния и Герцеговина (БиК) — это федеративное государство. В него входит Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины и планирует его продвигать. БиК — кандидат в члены ЕС и претендент на вступление в Североатлантический альянс. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сербия должна быть готова к противостоянию с НАТО, чтобы сохранить свою независимость. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), профессор МГИМО, доктор политических наук Стеван Гайич, комментируя тему приобретения страной комплексов РСЗО (реактивная система залпового огня). Президент Сербии Александр Вучич заявил о приобретении и скором получении нескольких десятков комплексов РСЗО. Также страна планирует купить истребители. Военная промышленность Сербии сосредоточена на производстве беспилотников. 20 апреля (перед 23 апреля — Днем армии страны) президент планирует показать работу БПЛА «Комарац» и «Осица». И до конца года сербский «Гавран». «Наша территория и проживающий на ней народ уже частично оккупированы, в прямом смысле этого слова. Мы имеем высокого НАТОвского оккупационного представителя в виде Боснии и Герцеговины и различные вызовы, которые идут отовсюду. Имея такой исторический опыт, мы должны быть готовы к противостоянию. Фраза „хочешь мира — готовься к войне“ напрямую может относиться к Сербии. Поэтому нам нужно быть вооруженными, чтобы обезопасить себя, как бы дорого не стоило вооружение. Это гораздо дешевле, чем НАТОвская оккупация. Это природа нашей истории, мы находимся на таком месте, что на нас много раз нападали. Каждый мировой конфликт не обошелся без нашего участия, при этом не по нашей воле», — сообщил Стеван Гайич. Сербский политолог отметил, что для лучшей защиты в стране необходимо вернуть обязательную военную службу (15 декабря 2010 года Национальное собрание проголосовало за ее приостановление, решение вступило в силу 1 января 2011 года). «Мы давным-давно должны были вернуть обязательную военную службу, но с этим что-то затягивают. Каждый год об этом говорится, но конкретных шагов еще не было. Мы живем в мире, где театр войны разыгрывается рядом. Например, Ближний Восток, война НАТО против России. В таких условиях, если Сербия хочет остаться неоккупированным и независимым государством, должна быть вооружена и боеспособна. Причем с более многочисленной армией, чем все ее окружение. Если посмотрим на государство, которое очень давно не имело никакого конфликта, как Швейцария, там практически каждый гражданин является солдатом. Такова цена нейтралитета. Я даже думаю, что лучше поздно, чем никогда. Потому что мы очень поздно начали серьезно вооружаться для новых войн» — рассказал Гайич. Ранее программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) специализирующийся на политике Балкан, политолог Милан Лазович объяснил URA.RU, что у Вучича есть три причины для беспокойства о национальной безопасности Сербии. Это склонение со стороны Запада к признанию независимости Косово, возможная эскалация отношений России и Украины и положение Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Босния и Герцеговина (БиК) — это федеративное государство. В него входит Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины и планирует его продвигать. БиК — кандидат в члены ЕС и претендент на вступление в Североатлантический альянс.