Что угрожает Сербии: три причины для беспокойства Вучича

Политолог Лазович: Запад вынуждает Вучича признать независимость Косово

27 марта 2024 в 18:56 Размер текста - 17 +

Беспокойство Вучича может быть связанно с возможной эскалацией российско-украинских отношений, считает Милан Лазович Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru У президента Республики Сербия Александра Вучича есть три причины для беспокойства о национальной безопасности страны: склонение со стороны Запада к признанию суверенитета Косово, возможная эскалация отношений России и Украины, а также положение Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) специализирующийся на политике Балкан, политолог Милан Лазович. Александр Вучич сделал загадочное заявление об угрозе Сербии. Он отметил, что за последние 48 часов были получены новости, которые прямо угрожают жизненно важным национальным интересам республики, поэтому будет сложно как никогда. «Исходя из того, что мы в последнее время наблюдали, первый возможный вариант для беспокойства может быть связан с Косово. Запад постоянно оказывает давление на Белград по Косовскому вопросу. Возможно, это давление подошло к какой-то критической точке и Белград просто загоняют в тупик по вопросу признания суверенитета Косово, чего он принципиально делать не хочет. Республику Косово после распада Югославии признал ряд государств. У Белграда вызывает беспокойство тот факт, что автономный край в составе Сербии потенциально может стать членом НАТО», — рассказал Милан Лазович. Также, по мнению политолога, есть вероятность того, что беспокойство Вучича связано с возможной эскалацией конфликта России и Украины. «Второй вариант может быть связан с ситуацией на Украине и недавними трагическими событиями в Москве (22 марта в „Крокус Сити Холле“ был совершен теракт, погибло более сотни человек — прим. URA.RU). Как мы помним, Вучич высказывался, что это может повлечь серьезную эскалацию конфликта на Украине. Возможно, он как-то пытается дать отсылку к тому, что конфликт может пойти по неуправляемому сценарию, что, безусловно, отразится на европейской безопасности в целом», — отметил Лазович. Еще одной причина для опасений главы Сербии, по мнению эксперта, может быть связана с потенциальным желанием Республики Сербской выйти из состава Федерации Боснии и Герцеговины. «Третий сюжет может быть теоретически связан с положением Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Этот кризис государственности и идентичности Боснии и Герцеговины существует уже достаточно давно. Есть противостояние Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины», — заявил политолог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У президента Республики Сербия Александра Вучича есть три причины для беспокойства о национальной безопасности страны: склонение со стороны Запада к признанию суверенитета Косово, возможная эскалация отношений России и Украины, а также положение Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) специализирующийся на политике Балкан, политолог Милан Лазович. Александр Вучич сделал загадочное заявление об угрозе Сербии. Он отметил, что за последние 48 часов были получены новости, которые прямо угрожают жизненно важным национальным интересам республики, поэтому будет сложно как никогда. «Исходя из того, что мы в последнее время наблюдали, первый возможный вариант для беспокойства может быть связан с Косово. Запад постоянно оказывает давление на Белград по Косовскому вопросу. Возможно, это давление подошло к какой-то критической точке и Белград просто загоняют в тупик по вопросу признания суверенитета Косово, чего он принципиально делать не хочет. Республику Косово после распада Югославии признал ряд государств. У Белграда вызывает беспокойство тот факт, что автономный край в составе Сербии потенциально может стать членом НАТО», — рассказал Милан Лазович. Также, по мнению политолога, есть вероятность того, что беспокойство Вучича связано с возможной эскалацией конфликта России и Украины. «Второй вариант может быть связан с ситуацией на Украине и недавними трагическими событиями в Москве (22 марта в „Крокус Сити Холле“ был совершен теракт, погибло более сотни человек — прим. URA.RU). Как мы помним, Вучич высказывался, что это может повлечь серьезную эскалацию конфликта на Украине. Возможно, он как-то пытается дать отсылку к тому, что конфликт может пойти по неуправляемому сценарию, что, безусловно, отразится на европейской безопасности в целом», — отметил Лазович. Еще одной причина для опасений главы Сербии, по мнению эксперта, может быть связана с потенциальным желанием Республики Сербской выйти из состава Федерации Боснии и Герцеговины. «Третий сюжет может быть теоретически связан с положением Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Этот кризис государственности и идентичности Боснии и Герцеговины существует уже достаточно давно. Есть противостояние Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины», — заявил политолог.