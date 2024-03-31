Вучич анонсировал усиление армии Сербии дронами и РСЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, Александр Вучич,  stock
Сербии укрепляет обороноспособности страны, говорит президент Вучич Фото:

Сербская армия приобрела и скоро получит несколько десятков комплексов ракетной системы залпового огня (РСЗО). Об этом заявил президент Александр Вучич.

«Сербия приобрела и скоро получит несколько десятков комплексов РСЗО. Наша страна одна-единственная военно-нейтральная в этой части света, и мы должны понимать, с каким вызовами сталкиваемся», — отметил Вучич.

Также Сербии ради укрепления обороноспособности страны приобретает истребители и беспилотники. «Приобретаем много вещей и продолжаем укреплять нашу армию», — заявил Вучич во время осмотра крупнейшего военного аэродрома в Батайнице.

У Вучича есть три причины для беспокойства о национальной безопасности страны: склонение со стороны Запада к признанию независимости Косово, возможная эскалация отношений России и Украины, и положение Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал политолог Милан Лазович.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сербская армия приобрела и скоро получит несколько десятков комплексов ракетной системы залпового огня (РСЗО). Об этом заявил президент Александр Вучич. «Сербия приобрела и скоро получит несколько десятков комплексов РСЗО. Наша страна одна-единственная военно-нейтральная в этой части света, и мы должны понимать, с каким вызовами сталкиваемся», — отметил Вучич. Также Сербии ради укрепления обороноспособности страны приобретает истребители и беспилотники. «Приобретаем много вещей и продолжаем укреплять нашу армию», — заявил Вучич во время осмотра крупнейшего военного аэродрома в Батайнице. У Вучича есть три причины для беспокойства о национальной безопасности страны: склонение со стороны Запада к признанию независимости Косово, возможная эскалация отношений России и Украины, и положение Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал политолог Милан Лазович.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...