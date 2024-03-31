Вучич анонсировал усиление армии Сербии дронами и РСЗО

31 марта 2024 в 23:09 Размер текста - 17 +

Сербии укрепляет обороноспособности страны, говорит президент Вучич Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Сербская армия приобрела и скоро получит несколько десятков комплексов ракетной системы залпового огня (РСЗО). Об этом заявил президент Александр Вучич. «Сербия приобрела и скоро получит несколько десятков комплексов РСЗО. Наша страна одна-единственная военно-нейтральная в этой части света, и мы должны понимать, с каким вызовами сталкиваемся», — отметил Вучич. Также Сербии ради укрепления обороноспособности страны приобретает истребители и беспилотники. «Приобретаем много вещей и продолжаем укреплять нашу армию», — заявил Вучич во время осмотра крупнейшего военного аэродрома в Батайнице. У Вучича есть три причины для беспокойства о национальной безопасности страны: склонение со стороны Запада к признанию независимости Косово, возможная эскалация отношений России и Украины, и положение Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал политолог Милан Лазович. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сербская армия приобрела и скоро получит несколько десятков комплексов ракетной системы залпового огня (РСЗО). Об этом заявил президент Александр Вучич. «Сербия приобрела и скоро получит несколько десятков комплексов РСЗО. Наша страна одна-единственная военно-нейтральная в этой части света, и мы должны понимать, с каким вызовами сталкиваемся», — отметил Вучич. Также Сербии ради укрепления обороноспособности страны приобретает истребители и беспилотники. «Приобретаем много вещей и продолжаем укреплять нашу армию», — заявил Вучич во время осмотра крупнейшего военного аэродрома в Батайнице. У Вучича есть три причины для беспокойства о национальной безопасности страны: склонение со стороны Запада к признанию независимости Косово, возможная эскалация отношений России и Украины, и положение Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал политолог Милан Лазович.