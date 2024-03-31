Вучич анонсировал усиление армии Сербии дронами и РСЗО

Сербская армия приобрела и скоро получит несколько десятков комплексов ракетной системы залпового огня (РСЗО). Об этом заявил президент Александр Вучич.
«Сербия приобрела и скоро получит несколько десятков комплексов РСЗО. Наша страна одна-единственная военно-нейтральная в этой части света, и мы должны понимать, с каким вызовами сталкиваемся», — отметил Вучич.
Также Сербии ради укрепления обороноспособности страны приобретает истребители и беспилотники. «Приобретаем много вещей и продолжаем укреплять нашу армию», — заявил Вучич во время осмотра крупнейшего военного аэродрома в Батайнице.
У Вучича есть три причины для беспокойства о национальной безопасности страны: склонение со стороны Запада к признанию независимости Косово, возможная эскалация отношений России и Украины, и положение Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал политолог Милан Лазович.
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