В регионе продолжается депортация иностранных граждан на родину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинской области в результате работы полиции количество принятых судами решений о выдворении иностранцев увеличилось на 40%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В результате действий сотрудников полиции в текущем году на 40% увеличилось количество принятых судами решений о выдворении, а количество выявленных административных правонарушений — на 20%. Кроме того, более чем на треть выросло число возбужденных уголовных дел за фиктивную постановку иностранцев на миграционный учет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что количество преступлений, совершенных мигрантами, уменьшилось почти в два раза. Такого эффекта удалось достичь благодаря усилению контроля за деятельностью иностранных граждан.

«Только за один день возбуждено восемь уголовных дел в сфере миграции, привлечено к административной ответственности 63 нарушителя. В отношении 18 мигрантов судами приняты решения об административном выдворении за пределы страны, в том числе 16 в принудительном порядке», — добавили в пресс-службе ведомства.

Также в ведомстве уточнили, что всего с начала 2024 года в регионе возбуждены 354 уголовных дела в сфере миграции, пресечено свыше трех тысяч административных правонарушений. Выслано из страны 323 мигранта и еще 143 ожидают исполнения решений о депортации и выдворении из России в Центре временного содержания.

Полиция Челябинской области усилила контроль за деятельностью мигрантов Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области