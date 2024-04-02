В Копейске затопило трассу, соединяющую город с Челябинском. Карта

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Вода подтопила дорогу ввиду таяния снега Фото:

В Копейске 2 апреля вода перехлестнула через автодорогу, ведущую из поселка Бажово в Челябинск. Об этом сообщает местные СМИ.

«Из-за обильного таяния снега поднялся уровень воды на карьере шахты № 45. Это стало причиной частичного подтопления автодороги от поселка Бажово до поселка Старокамышинск», — передает городской телеканал Инсит-ТВ.

Власти просят жителей минимизировать движение по участку этой автодороги. Городскими службами ведется откачка воды. Планируется укрепление бортов автодороги и отсыпка дамб.

Автодорога является альтернативой для дороги, соединяющей два города по Копейскому шоссе. Ей пользуются жители поселка Бажово и частично центральной части города для поездок через Старокамышинск в Челябинск и обратно.

В отчете с аппаратного совещания у главы Копейска Андрея Фалейчика 1 апреля пресс-служба мэрии сообщала: «Продолжается понижение уровня воды в карьере „Шахта №45“. На текущий момент уровень воды в водоеме снизился на 2,5 см. Работы ведутся в круглосуточном режиме».

Дорога подтоплена между поселками Бажово и Старокамышинском
Дорога подтоплена между поселками Бажово и Старокамышинском
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В Копейске 2 апреля вода перехлестнула через автодорогу, ведущую из поселка Бажово в Челябинск. Об этом сообщает местные СМИ. «Из-за обильного таяния снега поднялся уровень воды на карьере шахты № 45. Это стало причиной частичного подтопления автодороги от поселка Бажово до поселка Старокамышинск», — передает городской телеканал Инсит-ТВ. Власти просят жителей минимизировать движение по участку этой автодороги. Городскими службами ведется откачка воды. Планируется укрепление бортов автодороги и отсыпка дамб. Автодорога является альтернативой для дороги, соединяющей два города по Копейскому шоссе. Ей пользуются жители поселка Бажово и частично центральной части города для поездок через Старокамышинск в Челябинск и обратно. В отчете с аппаратного совещания у главы Копейска Андрея Фалейчика 1 апреля пресс-служба мэрии сообщала: «Продолжается понижение уровня воды в карьере „Шахта №45“. На текущий момент уровень воды в водоеме снизился на 2,5 см. Работы ведутся в круглосуточном режиме».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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