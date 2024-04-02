Вода подтопила дорогу ввиду таяния снега Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске 2 апреля вода перехлестнула через автодорогу, ведущую из поселка Бажово в Челябинск. Об этом сообщает местные СМИ.

«Из-за обильного таяния снега поднялся уровень воды на карьере шахты № 45. Это стало причиной частичного подтопления автодороги от поселка Бажово до поселка Старокамышинск», — передает городской телеканал Инсит-ТВ.

Власти просят жителей минимизировать движение по участку этой автодороги. Городскими службами ведется откачка воды. Планируется укрепление бортов автодороги и отсыпка дамб.

Автодорога является альтернативой для дороги, соединяющей два города по Копейскому шоссе. Ей пользуются жители поселка Бажово и частично центральной части города для поездок через Старокамышинск в Челябинск и обратно.

В отчете с аппаратного совещания у главы Копейска Андрея Фалейчика 1 апреля пресс-служба мэрии сообщала: «Продолжается понижение уровня воды в карьере „Шахта №45“. На текущий момент уровень воды в водоеме снизился на 2,5 см. Работы ведутся в круглосуточном режиме».

Дорога подтоплена между поселками Бажово и Старокамышинском Фото: Скан Яндекс карты