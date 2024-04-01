Жители курганского города останутся без воды

Жители Катайска (Курганская область) 3 апреля останутся без холодной воды из-за проведения аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщает мэрия Катайского округа в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«В Катайске 3 апреля, в связи с аварийно-восстановительными работами на перекрестке Матросова-Юдина с 6:00 в городе будет отключено холодное водоснабжение», — указано в группе администрации муниципального образования. Жителям рекомендуется заблаговременно запастись водой и проявить понимание к временным неудобствам в связи со сложившейся ситуацией.
Ранее URA.RU писало, что десятки домов в Кургане временно останутся без горячей воды. Подача воды была прекращена на несколько часов для очистки подогревателей и плановой замены изношенных участков сетей горячего водоснабжения.
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Жители Катайска (Курганская область) 3 апреля останутся без холодной воды из-за проведения аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщает мэрия Катайского округа в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «В Катайске 3 апреля, в связи с аварийно-восстановительными работами на перекрестке Матросова-Юдина с 6:00 в городе будет отключено холодное водоснабжение», — указано в группе администрации муниципального образования. Жителям рекомендуется заблаговременно запастись водой и проявить понимание к временным неудобствам в связи со сложившейся ситуацией. Ранее URA.RU писало, что десятки домов в Кургане временно останутся без горячей воды. Подача воды была прекращена на несколько часов для очистки подогревателей и плановой замены изношенных участков сетей горячего водоснабжения.