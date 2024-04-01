Десятки домов в Кургане временно останутся без горячей воды

В Кургане из-за чистки подогревателей и плановой замены изношенных сетей временно будет прекращена подача горячей воды по ряду адресов. Об этом сообщается в официальном telegram-канале «Курганской генерирующей компании».
«Из-за чистки водоводяных подогревателей в центральных теплопунктах №№ 37, 102, 119, 143 в течение рабочего дня будет приостановлена подача горячей воды в домах. Горячее водоснабжение будет возобновлено не позднее 16:00», — указано в канале коммунальщиков. Также отмечается, что на некоторых адресах воду отключат в связи с заменой изношенных участков сетей горячего водоснабжения.
Сообщается, что отключение коснется следующих адресов:
- 1А микрорайон 2, 11;
- 6 микрорайон 5, 6, 7, 10, 10А;
- 6А микрорайон 1, 2, 10, 11;
- Конституции 41, 43, 45, 47, 49, 51;
- Половинская 14;
- Юргамышская 4;
- Краснодонская 1, 3, 5А, 7, 7А, 9;
- Техническая 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 12А, 14;
- 3 микрорайон 3, 34, 37;
- Анфиногенова 100, 102, 104, 106;
- Васильева 5, 9;
- Дзержинского 57, 59, 61;
- Коли Мяготина 72А, 74, 76, 92, 173, 173А, 179;
- Пролетарская 78, 80, 82;
- Савельева 92;
- Станционная 68, 70, 72, 74, 76, 80;
- Тобольная 68;
- Чернореченская 81, 83, 85, 87, 89, 89А, 93, 95, 97, 99, 101, 103Б, 105, 107;
- Школьная 68.
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