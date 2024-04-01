01 апреля 2024

Десятки домов в Кургане временно останутся без горячей воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, гигиена, вода из крана, мытье рук, водоснабжение, руки
Из-за проведения работ горячая вода в некоторых домах Кургана будет отключена до 16:00 Фото:

В Кургане из-за чистки подогревателей и плановой замены изношенных сетей временно будет прекращена подача горячей воды по ряду адресов. Об этом сообщается в официальном telegram-канале «Курганской генерирующей компании».

«Из-за чистки водоводяных подогревателей в центральных теплопунктах №№ 37, 102, 119, 143 в течение рабочего дня будет приостановлена подача горячей воды в домах. Горячее водоснабжение будет возобновлено не позднее 16:00», — указано в канале коммунальщиков. Также отмечается, что на некоторых адресах воду отключат в связи с заменой изношенных участков сетей горячего водоснабжения.

Сообщается, что отключение коснется следующих адресов:

  • 1А микрорайон 2, 11;
  • 6 микрорайон 5, 6, 7, 10, 10А;
  • 6А микрорайон 1, 2, 10, 11;
  • Конституции 41, 43, 45, 47, 49, 51;
  • Половинская 14;
  • Юргамышская 4;
  • Краснодонская 1, 3, 5А, 7, 7А, 9;
  • Техническая 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 12А, 14;
  • 3 микрорайон 3, 34, 37;
  • Анфиногенова 100, 102, 104, 106;
  • Васильева 5, 9;
  • Дзержинского 57, 59, 61;
  • Коли Мяготина 72А, 74, 76, 92, 173, 173А, 179;
  • Пролетарская 78, 80, 82;
  • Савельева 92;
  • Станционная 68, 70, 72, 74, 76, 80;
  • Тобольная 68;
  • Чернореченская 81, 83, 85, 87, 89, 89А, 93, 95, 97, 99, 101, 103Б, 105, 107;
  • Школьная 68.

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В Кургане из-за чистки подогревателей и плановой замены изношенных сетей временно будет прекращена подача горячей воды по ряду адресов. Об этом сообщается в официальном telegram-канале «Курганской генерирующей компании». «Из-за чистки водоводяных подогревателей в центральных теплопунктах №№ 37, 102, 119, 143 в течение рабочего дня будет приостановлена подача горячей воды в домах. Горячее водоснабжение будет возобновлено не позднее 16:00», — указано в канале коммунальщиков. Также отмечается, что на некоторых адресах воду отключат в связи с заменой изношенных участков сетей горячего водоснабжения. Сообщается, что отключение коснется следующих адресов:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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