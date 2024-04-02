В тюменских микрорайонах проведут КРТ. Карта

02 апреля 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Сейчас власти изымают землю под реновацию на улицах Шеленкова, Промышленной, Иркутской Фото: Денис Моргунов © URA.RU В нескольких микрорайонах Тюмени проведут комплексное развитие территорий. Сейчас власти изымают землю под реновацию на улицах Шеленкова, Промышленной, Иркутской, Ярославской и других. Об этом сообщается на портале документов города. «В целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц Дамбовская — Мельникайте города Тюмени принято решение об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства в границах территории комплексного развития жилой застройки в районе улиц Дамбовская — Мельникайте города Тюмени для муниципальных нужд», — указано в сообщении. Изымать будут участки на улицах Шеленкова и Промышленной. Также под КРТ попадают территории в районе улиц Комбинатская — Полярная — Полевая, Коммунистическая — Рылеева — Набережная, Ярославская — Рылеева — Саратовская, Смоленской, Минской. Некоторые дома в эти микрорайонах будут сносить в рамках реновации. Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В нескольких микрорайонах Тюмени проведут комплексное развитие территорий. Сейчас власти изымают землю под реновацию на улицах Шеленкова, Промышленной, Иркутской, Ярославской и других. Об этом сообщается на портале документов города. «В целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц Дамбовская — Мельникайте города Тюмени принято решение об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства в границах территории комплексного развития жилой застройки в районе улиц Дамбовская — Мельникайте города Тюмени для муниципальных нужд», — указано в сообщении. Изымать будут участки на улицах Шеленкова и Промышленной. Также под КРТ попадают территории в районе улиц Комбинатская — Полярная — Полевая, Коммунистическая — Рылеева — Набережная, Ярославская — Рылеева — Саратовская, Смоленской, Минской. Некоторые дома в эти микрорайонах будут сносить в рамках реновации.