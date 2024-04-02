В тюменских микрорайонах проведут КРТ. Карта

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Виды города с высоты. Тюмень, многоэтажный дом, многоэтажки, дом, тюмень, виды тюмени
Сейчас власти изымают землю под реновацию на улицах Шеленкова, Промышленной, Иркутской Фото:

В нескольких микрорайонах Тюмени проведут комплексное развитие территорий. Сейчас власти изымают землю под реновацию на улицах Шеленкова, Промышленной, Иркутской, Ярославской и других. Об этом сообщается на портале документов города.

«В целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц Дамбовская — Мельникайте города Тюмени принято решение об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства в границах территории комплексного развития жилой застройки в районе улиц Дамбовская — Мельникайте города Тюмени для муниципальных нужд», — указано в сообщении. Изымать будут участки на улицах Шеленкова и Промышленной.

Также под КРТ попадают территории в районе улиц Комбинатская — Полярная — Полевая, Коммунистическая — Рылеева — Набережная, Ярославская — Рылеева — Саратовская, Смоленской, Минской. Некоторые дома в эти микрорайонах будут сносить в рамках реновации.

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В нескольких микрорайонах Тюмени проведут комплексное развитие территорий. Сейчас власти изымают землю под реновацию на улицах Шеленкова, Промышленной, Иркутской, Ярославской и других. Об этом сообщается на портале документов города. «В целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц Дамбовская — Мельникайте города Тюмени принято решение об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства в границах территории комплексного развития жилой застройки в районе улиц Дамбовская — Мельникайте города Тюмени для муниципальных нужд», — указано в сообщении. Изымать будут участки на улицах Шеленкова и Промышленной. Также под КРТ попадают территории в районе улиц Комбинатская — Полярная — Полевая, Коммунистическая — Рылеева — Набережная, Ярославская — Рылеева — Саратовская, Смоленской, Минской. Некоторые дома в эти микрорайонах будут сносить в рамках реновации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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