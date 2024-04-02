Шойгу назвал потери ВСУ

Шойгу: ВСУ с начала 2024 года потеряла более 80 тысяч бойцов
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей,  stock
Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли с начала 2024 года 14 тысяч единиц вооружения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия с начала 2024 года потеряла более 80 тысяч бойцов. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«С января вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения», — заявил Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. Слова приводит telegram-канал Минобороны РФ.

Ранее Шойгу сообщил, что с начала спецоперации РФ ВСУ потеряли свыше 444 тысяч своих солдат. До этого украинский президент Владимир Зеленский в 12 раз занизил эту цифру, сообщая о потерях ВСУ на фронте.

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Украинская армия с начала 2024 года потеряла более 80 тысяч бойцов. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «С января вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения», — заявил Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. Слова приводит telegram-канал Минобороны РФ. Ранее Шойгу сообщил, что с начала спецоперации РФ ВСУ потеряли свыше 444 тысяч своих солдат. До этого украинский президент Владимир Зеленский в 12 раз занизил эту цифру, сообщая о потерях ВСУ на фронте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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