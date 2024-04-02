Армия и оружие Шойгу назвал потери ВСУ Шойгу: ВСУ с начала 2024 года потеряла более 80 тысяч бойцов 02 апреля 2024 в 14:57 Размер текста - 17 + Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли с начала 2024 года 14 тысяч единиц вооружения Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия с начала 2024 года потеряла более 80 тысяч бойцов. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «С января вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения», — заявил Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. Слова приводит telegram-канал Минобороны РФ. Ранее Шойгу сообщил, что с начала спецоперации РФ ВСУ потеряли свыше 444 тысяч своих солдат. До этого украинский президент Владимир Зеленский в 12 раз занизил эту цифру, сообщая о потерях ВСУ на фронте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украинская армия с начала 2024 года потеряла более 80 тысяч бойцов. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «С января вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения», — заявил Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. Слова приводит telegram-канал Минобороны РФ. Ранее Шойгу сообщил, что с начала спецоперации РФ ВСУ потеряли свыше 444 тысяч своих солдат. До этого украинский президент Владимир Зеленский в 12 раз занизил эту цифру, сообщая о потерях ВСУ на фронте. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям