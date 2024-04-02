Управкомпания разворотила канализацию в доме, из-за чего пострадали курганцы

03 апреля 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

УК не смогла закончить работу из-за того, что в помещении нет доступа к трубам (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Кургане в нежилом помещении по адресу улица Кирова, 105 управляющая компания (УК) начала делать ремонт труб канализации, но не закончила. В помещении остался постоянный запах и затопленная дыра в полу, которая ведет к трубам. Об этом URA.RU сообщила одна из собственниц помещений в многоквартирном доме. «УК не хочет ремонтировать трубу канализации. Она расположена глубоко в земле. Они начали копать, разворотили пол в помещении и поняли, что им не справиться. Предлагают нам самостоятельно решить это. Мы сами, конечно, сделаем, но непонятно, почему платим компании и должны устранять проблему самостоятельно на общедомовых коммуникациях», — рассказала собственница помещения в доме по улице Кирова, 105. Также она отметила, что из-за проблем с трубами в помещении едкий запах канализации, а в соседнем нежилом помещении после ремонта вода побежала фонтаном. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к директору УК «Чистый квартал» Людмиле Чудиновой. По ее словам, работы по устранению проблем на трубах водоотведения в доме были не завершены из-за отсутствия доступа к коммуникациям. «В этом помещении проходит трубопровод канализации до уличной сети. По проекту было предусмотрено обустройство трубопроводов в коробах, чтобы был к трубам доступ. Впоследствии собственник помещения самостоятельно обустроил бетонный пол. В результате этого доступа к коммуникациям нет», — пояснила директор Чудинова. Также она рассказала, что собственнику было направлено предупреждение о том, что необходимо на всей протяженности коммуникаций в помещении предоставить доступ к трубам, но добиться этого не удалось. По словам директора УК, в той части, где доступ был предоставлен, коммуникации заменили, но этого недостаточно. «Нужно менять полностью до уличной сети», — добавила Чудинова. Кроме того, она рассказала, что в дальнейшем УК планирует обратиться в суд. Также она объяснила, что в сети канализации в доме часто случаются засоры. Ведь, по словам директора, в доме по данному стояку проживает один собственник, который не скрывает того, что выбрасывает в канализацию различные средства гигиены, которые не должны попадать в трубы. УК планирует в дальнейшем поменять трубы с чугунных на полипропиленовые, чтобы выброшенные вещи не цеплялись за стенки трубопровода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане в нежилом помещении по адресу улица Кирова, 105 управляющая компания (УК) начала делать ремонт труб канализации, но не закончила. В помещении остался постоянный запах и затопленная дыра в полу, которая ведет к трубам. Об этом URA.RU сообщила одна из собственниц помещений в многоквартирном доме. «УК не хочет ремонтировать трубу канализации. Она расположена глубоко в земле. Они начали копать, разворотили пол в помещении и поняли, что им не справиться. Предлагают нам самостоятельно решить это. Мы сами, конечно, сделаем, но непонятно, почему платим компании и должны устранять проблему самостоятельно на общедомовых коммуникациях», — рассказала собственница помещения в доме по улице Кирова, 105. Также она отметила, что из-за проблем с трубами в помещении едкий запах канализации, а в соседнем нежилом помещении после ремонта вода побежала фонтаном. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к директору УК «Чистый квартал» Людмиле Чудиновой. По ее словам, работы по устранению проблем на трубах водоотведения в доме были не завершены из-за отсутствия доступа к коммуникациям. «В этом помещении проходит трубопровод канализации до уличной сети. По проекту было предусмотрено обустройство трубопроводов в коробах, чтобы был к трубам доступ. Впоследствии собственник помещения самостоятельно обустроил бетонный пол. В результате этого доступа к коммуникациям нет», — пояснила директор Чудинова. Также она рассказала, что собственнику было направлено предупреждение о том, что необходимо на всей протяженности коммуникаций в помещении предоставить доступ к трубам, но добиться этого не удалось. По словам директора УК, в той части, где доступ был предоставлен, коммуникации заменили, но этого недостаточно. «Нужно менять полностью до уличной сети», — добавила Чудинова. Кроме того, она рассказала, что в дальнейшем УК планирует обратиться в суд. Также она объяснила, что в сети канализации в доме часто случаются засоры. Ведь, по словам директора, в доме по данному стояку проживает один собственник, который не скрывает того, что выбрасывает в канализацию различные средства гигиены, которые не должны попадать в трубы. УК планирует в дальнейшем поменять трубы с чугунных на полипропиленовые, чтобы выброшенные вещи не цеплялись за стенки трубопровода.