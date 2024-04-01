01 апреля 2024

Ученые получат миллионные премии за изучение мерзлоты в ЯНАО

За лучшие исследования мерзлоты в ЯНАО доктора наук получат по миллиону рублей
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Владимир Якушев в УрФУ. Екатеринбург , высшее образование, химия, студенты, химическая лаборатория, научная работа, лаборатория органического синтеза, молодой ученый
Первые награды ученые-мерзлотоведы получили в 2023 году Фото:

На Ямале начался прием заявок на премию губернатора по мерзлотоведению. Лауреаты получат единовременную выплату: кандидаты наук — по 500 тысяч рублей, доктора наук — по миллиону рублей, сообщается на сайте проектного офиса развития Арктики.

«В ЯНАО наградят ученых-мерзлотоведов. Прием заявок на премию губернатора ЯНАО по мерзлотоведению продолжится до 20 сентября. Лауреаты получат единовременную выплату: кандидаты наук — 500 тысяч рублей, доктора наук — миллион рублей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте GoArctic.

Первые награды ученые-мерзлотоведы получили в 2023 году. Премированы специалисты из Салехарда, Тюмени и Москвы. «Сейчас на денежное поощрение могут рассчитывать кандидаты и доктора наук по специальности „Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение“, которые защитили ученую степень в 2022−2023 годах и проводят научные исследования в области мерзлотоведения на территории Ямало-Ненецкого округа», — уточняет источник.

На Ямале ученые работают над уникальным проектом «Мерзлотная карта ЯНАО». Он позволит получать информацию о состоянии мерзлоты и характеристиках грунтов. В регионе действует первая в России Лаборатория криологии Земли и геотехнической безопасности.

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На Ямале начался прием заявок на премию губернатора по мерзлотоведению. Лауреаты получат единовременную выплату: кандидаты наук — по 500 тысяч рублей, доктора наук — по миллиону рублей, сообщается на сайте проектного офиса развития Арктики. «В ЯНАО наградят ученых-мерзлотоведов. Прием заявок на премию губернатора ЯНАО по мерзлотоведению продолжится до 20 сентября. Лауреаты получат единовременную выплату: кандидаты наук — 500 тысяч рублей, доктора наук — миллион рублей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте GoArctic. Первые награды ученые-мерзлотоведы получили в 2023 году. Премированы специалисты из Салехарда, Тюмени и Москвы. «Сейчас на денежное поощрение могут рассчитывать кандидаты и доктора наук по специальности „Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение“, которые защитили ученую степень в 2022−2023 годах и проводят научные исследования в области мерзлотоведения на территории Ямало-Ненецкого округа», — уточняет источник. На Ямале ученые работают над уникальным проектом «Мерзлотная карта ЯНАО». Он позволит получать информацию о состоянии мерзлоты и характеристиках грунтов. В регионе действует первая в России Лаборатория криологии Земли и геотехнической безопасности.
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