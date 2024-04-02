Путин назвал истинную цель террористов в «Крокусе»

Путин: цель теракта в «Крокусе» заключалась в провоцировании ксенофобии

02 апреля 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

Заказчики теракта в «Крокусе» пытались расколоть Россию, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Рост ксенофобии и исламофобии было одной из главных целей заказчиков теракта в «Крокусе». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Недопустимо использовать недавние события для провоцирования исламофобии ксенофобии и так далее. Это и была главная задача заказчиков — расколоть россию. Мы не должны позволить это сделать», — сказал Путин на коллегии МВД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рост ксенофобии и исламофобии было одной из главных целей заказчиков теракта в «Крокусе». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Недопустимо использовать недавние события для провоцирования исламофобии ксенофобии и так далее. Это и была главная задача заказчиков — расколоть россию. Мы не должны позволить это сделать», — сказал Путин на коллегии МВД.