Путин назвал истинную цель террористов в «Крокусе»

Путин: цель теракта в «Крокусе» заключалась в провоцировании ксенофобии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Заказчики теракта в «Крокусе» пытались расколоть Россию, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Рост ксенофобии и исламофобии было одной из главных целей заказчиков теракта в «Крокусе». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Недопустимо использовать недавние события для провоцирования исламофобии ксенофобии и так далее. Это и была главная задача заказчиков — расколоть россию. Мы не должны позволить это сделать», — сказал Путин на коллегии МВД.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рост ксенофобии и исламофобии было одной из главных целей заказчиков теракта в «Крокусе». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Недопустимо использовать недавние события для провоцирования исламофобии ксенофобии и так далее. Это и была главная задача заказчиков — расколоть россию. Мы не должны позволить это сделать», — сказал Путин на коллегии МВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...