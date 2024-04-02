Путин назвал истинную цель террористов в «Крокусе»

Заказчики теракта в «Крокусе» пытались расколоть Россию, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаТеракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Рост ксенофобии и исламофобии было одной из главных целей заказчиков теракта в «Крокусе». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Недопустимо использовать недавние события для провоцирования исламофобии ксенофобии и так далее. Это и была главная задача заказчиков — расколоть россию. Мы не должны позволить это сделать», — сказал Путин на коллегии МВД.
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