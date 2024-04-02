Путин пообещал добраться до всех заказчиков теракта в «Крокусе»

02 апреля 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Путин выступил на расширенном заседании коллегии МВД Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо установить все звенья цепочки и конечных бенефициаров в «Крокус Сити Холле». Об этом глава государства сказал в ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел. «Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки конечных преступных бенефициаров этого злодения», — подчеркнул президент. Он добавил, что до них, «безусловно доберутся». По его словам, власти оценивают действия всех служб и коммерческих организаций в контексте теракта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо установить все звенья цепочки и конечных бенефициаров в «Крокус Сити Холле». Об этом глава государства сказал в ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел. «Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки конечных преступных бенефициаров этого злодения», — подчеркнул президент. Он добавил, что до них, «безусловно доберутся». По его словам, власти оценивают действия всех служб и коммерческих организаций в контексте теракта.