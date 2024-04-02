Путин пообещал добраться до всех заказчиков теракта в «Крокусе»

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Путин выступил на расширенном заседании коллегии МВД Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо установить все звенья цепочки и конечных бенефициаров в «Крокус Сити Холле». Об этом глава государства сказал в ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел.

«Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки конечных преступных бенефициаров этого злодения», — подчеркнул президент. Он добавил, что до них, «безусловно доберутся». По его словам, власти оценивают действия всех служб и коммерческих организаций в контексте теракта.

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Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо установить все звенья цепочки и конечных бенефициаров в «Крокус Сити Холле». Об этом глава государства сказал в ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел. «Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки конечных преступных бенефициаров этого злодения», — подчеркнул президент. Он добавил, что до них, «безусловно доберутся». По его словам, власти оценивают действия всех служб и коммерческих организаций в контексте теракта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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