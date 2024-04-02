Путин обозначил приоритеты работы МВД

Пресечение каналов для поставок и торговли наркотиками в России, а также борьба с экстремизмом и незаконной миграцией являются важными приоритетами в работе МВД страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел.
«Важно уделить внимание пресечению каналов поставок и торговли наркотиками», — сказал Владимир Путин. Также, по словам главы государства, приоритетными для МВД являются обеспечение общественного порядка, а также борьба с экстремизмом и незаконной миграцией. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
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