Путин обозначил приоритеты работы МВД

Путин: борьба экстремизмом и незаконной миграцией являются приоритетными для МВД
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин заявил о важности борьбы с незаконной миграцией в РФ Фото:

Пресечение каналов для поставок и торговли наркотиками в России, а также борьба с экстремизмом и незаконной миграцией являются важными приоритетами в работе МВД страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел.

«Важно уделить внимание пресечению каналов поставок и торговли наркотиками», — сказал Владимир Путин. Также, по словам главы государства, приоритетными для МВД являются обеспечение общественного порядка, а также борьба с экстремизмом и незаконной миграцией. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресечение каналов для поставок и торговли наркотиками в России, а также борьба с экстремизмом и незаконной миграцией являются важными приоритетами в работе МВД страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел. «Важно уделить внимание пресечению каналов поставок и торговли наркотиками», — сказал Владимир Путин. Также, по словам главы государства, приоритетными для МВД являются обеспечение общественного порядка, а также борьба с экстремизмом и незаконной миграцией. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...