Путин обозначил приоритеты работы МВД

Путин: борьба экстремизмом и незаконной миграцией являются приоритетными для МВД

02 апреля 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил о важности борьбы с незаконной миграцией в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресечение каналов для поставок и торговли наркотиками в России, а также борьба с экстремизмом и незаконной миграцией являются важными приоритетами в работе МВД страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел. «Важно уделить внимание пресечению каналов поставок и торговли наркотиками», — сказал Владимир Путин. Также, по словам главы государства, приоритетными для МВД являются обеспечение общественного порядка, а также борьба с экстремизмом и незаконной миграцией. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресечение каналов для поставок и торговли наркотиками в России, а также борьба с экстремизмом и незаконной миграцией являются важными приоритетами в работе МВД страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел. «Важно уделить внимание пресечению каналов поставок и торговли наркотиками», — сказал Владимир Путин. Также, по словам главы государства, приоритетными для МВД являются обеспечение общественного порядка, а также борьба с экстремизмом и незаконной миграцией. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».