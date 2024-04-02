Путин признал несовершенство электронных баз по мигрантам

02 апреля 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил о необходимости обновления баз биометрии в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России необходимо обновить базы биометрии, чтобы уменьшить риски незаконной миграции. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отметив, что тех баз, которые есть сейчас — недостаточно. «Необходимы современные базы биометрических данных, чтобы купировать риски незаконной миграции. Тех которые есть, по-видимому, недостаточно», — сказал Владимир Путин. Свое заявление он сделал на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел, трансляция которого проходит на телеканале «Россия-24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России необходимо обновить базы биометрии, чтобы уменьшить риски незаконной миграции. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отметив, что тех баз, которые есть сейчас — недостаточно. «Необходимы современные базы биометрических данных, чтобы купировать риски незаконной миграции. Тех которые есть, по-видимому, недостаточно», — сказал Владимир Путин. Свое заявление он сделал на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел, трансляция которого проходит на телеканале «Россия-24».