Путин признал несовершенство электронных баз по мигрантам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин заявил о необходимости обновления баз биометрии в РФ Фото:

В России необходимо обновить базы биометрии, чтобы уменьшить риски незаконной миграции. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отметив, что тех баз, которые есть сейчас — недостаточно.

«Необходимы современные базы биометрических данных, чтобы купировать риски незаконной миграции. Тех которые есть, по-видимому, недостаточно», — сказал Владимир Путин. Свое заявление он сделал на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел, трансляция которого проходит на телеканале «Россия-24».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России необходимо обновить базы биометрии, чтобы уменьшить риски незаконной миграции. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отметив, что тех баз, которые есть сейчас — недостаточно. «Необходимы современные базы биометрических данных, чтобы купировать риски незаконной миграции. Тех которые есть, по-видимому, недостаточно», — сказал Владимир Путин. Свое заявление он сделал на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел, трансляция которого проходит на телеканале «Россия-24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...