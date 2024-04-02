Жена пермского прокурора решила уйти из думы

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Обзорная по городу. Пермь , дума, флаг пермского края, триколор, флаг россии, администрация города
Надежда Третьякова написала заявление о сложении полномочий Фото:

Надежда Третьякова решила уйти из думы Краснокамского городского округа. В заявлении она указала, что покидает пост по собственному желанию.

«Депутат думы Краснокамского городского округа Надежда Третьякова написала заявление о сложении полномочий. Заявление еще не рассмотрено», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что одной из причин стало состояние здоровья Третьяковой. Также увольнение могло произойти из-за конфликта интересов. В думе она рассматривает инициативы прокуратуры, и при этом является женой прокурора Краснокамска Михаила Третьякова. Кроме этого Надежда Третьякова работает помощницей гендиректора Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ), депутата заксобрания Пермского края Дмитрия Пылева.

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Надежда Третьякова решила уйти из думы Краснокамского городского округа. В заявлении она указала, что покидает пост по собственному желанию. «Депутат думы Краснокамского городского округа Надежда Третьякова написала заявление о сложении полномочий. Заявление еще не рассмотрено», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Уточняется, что одной из причин стало состояние здоровья Третьяковой. Также увольнение могло произойти из-за конфликта интересов. В думе она рассматривает инициативы прокуратуры, и при этом является женой прокурора Краснокамска Михаила Третьякова. Кроме этого Надежда Третьякова работает помощницей гендиректора Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ), депутата заксобрания Пермского края Дмитрия Пылева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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