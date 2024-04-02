Жена пермского прокурора решила уйти из думы

02 апреля 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Надежда Третьякова написала заявление о сложении полномочий Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Надежда Третьякова решила уйти из думы Краснокамского городского округа. В заявлении она указала, что покидает пост по собственному желанию. «Депутат думы Краснокамского городского округа Надежда Третьякова написала заявление о сложении полномочий. Заявление еще не рассмотрено», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Уточняется, что одной из причин стало состояние здоровья Третьяковой. Также увольнение могло произойти из-за конфликта интересов. В думе она рассматривает инициативы прокуратуры, и при этом является женой прокурора Краснокамска Михаила Третьякова. Кроме этого Надежда Третьякова работает помощницей гендиректора Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ), депутата заксобрания Пермского края Дмитрия Пылева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Надежда Третьякова решила уйти из думы Краснокамского городского округа. В заявлении она указала, что покидает пост по собственному желанию. «Депутат думы Краснокамского городского округа Надежда Третьякова написала заявление о сложении полномочий. Заявление еще не рассмотрено», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Уточняется, что одной из причин стало состояние здоровья Третьяковой. Также увольнение могло произойти из-за конфликта интересов. В думе она рассматривает инициативы прокуратуры, и при этом является женой прокурора Краснокамска Михаила Третьякова. Кроме этого Надежда Третьякова работает помощницей гендиректора Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ), депутата заксобрания Пермского края Дмитрия Пылева.