Жена пермского прокурора решила уйти из думы

Надежда Третьякова решила уйти из думы Краснокамского городского округа. В заявлении она указала, что покидает пост по собственному желанию.
«Депутат думы Краснокамского городского округа Надежда Третьякова написала заявление о сложении полномочий. Заявление еще не рассмотрено», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.
Уточняется, что одной из причин стало состояние здоровья Третьяковой. Также увольнение могло произойти из-за конфликта интересов. В думе она рассматривает инициативы прокуратуры, и при этом является женой прокурора Краснокамска Михаила Третьякова. Кроме этого Надежда Третьякова работает помощницей гендиректора Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ), депутата заксобрания Пермского края Дмитрия Пылева.
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Надежда Третьякова решила уйти из думы Краснокамского городского округа. В заявлении она указала, что покидает пост по собственному желанию. «Депутат думы Краснокамского городского округа Надежда Третьякова написала заявление о сложении полномочий. Заявление еще не рассмотрено», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Уточняется, что одной из причин стало состояние здоровья Третьяковой. Также увольнение могло произойти из-за конфликта интересов. В думе она рассматривает инициативы прокуратуры, и при этом является женой прокурора Краснокамска Михаила Третьякова. Кроме этого Надежда Третьякова работает помощницей гендиректора Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ), депутата заксобрания Пермского края Дмитрия Пылева.