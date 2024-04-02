Путин: на Западе хотят реванша за неудачные походы Гитлера и Наполеона

Путин: недоброжелатели пытаются «доразвалить» Россию после распада СССР
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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир, топ
Владимир Путин заявил о желании Запада расколоть Россию после распада СССР Фото:

Попытки Запада расколоть Россию — попытки реванша за неудачные походы Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта на страну. Недоброжелателя пытаются «доразвалить» РФ после распада Советского союза. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«После развала СССР наши геополитические недоброжелатели поставили цель расколоть Россию, ее ядро, подчинить это своим геополитическим интересам. Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией. За неудачные походы Гитлера, Наполеона и так далее», — сказал Владимир Путин в ходе совещания коллегии МВД. Трансляцию его выступления ведет телеканал «Россия-24».

Глава государства отметил, что некоторые ошибочно считают Россию «слабым звеном». Тем не менее, РФ никогда таковой не была и не будет, заключил Путин.

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Попытки Запада расколоть Россию — попытки реванша за неудачные походы Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта на страну. Недоброжелателя пытаются «доразвалить» РФ после распада Советского союза. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. «После развала СССР наши геополитические недоброжелатели поставили цель расколоть Россию, ее ядро, подчинить это своим геополитическим интересам. Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией. За неудачные походы Гитлера, Наполеона и так далее», — сказал Владимир Путин в ходе совещания коллегии МВД. Трансляцию его выступления ведет телеканал «Россия-24». Глава государства отметил, что некоторые ошибочно считают Россию «слабым звеном». Тем не менее, РФ никогда таковой не была и не будет, заключил Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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