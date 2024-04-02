Путин призвал «работать напряженно и без расхлябанности»

Президент России Владимир Путин призвал сотрудников МВД работать собранно и «без расхлябанности». Об этом российский лидер заявил на заседании коллегии Министерства внутренних дел, уточнив, что условия работы должны быть близки к военному времени.
«Никакой самоуспокоенности, тем более, расхлябанности быть не может. Чтобы быть успешными нам нужно быть собранными, работать эффективно — каждый на своем участке», — сказал Владимир Путин. Трансляция его речи проходит на телеканале «Россия-24».
Также президент заявил о необходимости обеспечить нормальную жизнь для россиян. При этом правоохранители, по словам Путина, должны работать в условиях, близким к военному времени. «Я очень на вас рассчитываю и именно такой работы ждет от вас народ», — подытожил глава государства.
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