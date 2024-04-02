Пермяков зовут помогать кормить пассажиров Superjet, Airbus и Boeing за 280 тысяч рублей

Жителям Пермского края предлагают работать упаковщиками питания в Шереметьево

02 апреля 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

В Шереметьево базируется компания «Аэрофлот» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям упаковщиков бортового питания в аэропорту Шереметьево, где базируется авиакомпания «Аэрофлот». Трудиться необходимо вахтовым методом. За вахту в 90 рабочих смен обещают заплатить более 280 тысяч рублей. «Работа вахтовым методом в Москве в аэропорту Шереметьево, для граждан России и Белоруссии. Приглашаем мужчин и женщин, а также семейные пары, в том числе из Пермского края. Вакансии упаковщиков бортового питания. Необходимо стоя за столом раскладывать готовую продукцию по контейнерам. Сроки вахты — 45, 60 и 90 смен. Зарплата за 90 смен составит более 280 тысяч рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. В объявлении уточняется, что сотрудников обеспечат жильем и питанием за счет работодателя. Также им компенсируют траты на проезд до Москвы при условии сохранения билета и предъявлении его работодателю. В аэропорту Шереметьево базируется компания «Аэрофлот». По данным ее официального сайта, парк авиаперевозчика насчитывает 171 воздушное судно. Это пассажирские самолеты Superjet, Airbus и Boeing. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу в аэропорту города Сочи. Там необходимо трудиться грузчиками за заработную плату в 100 тысяч рублей и компенсацию санаторно-курортного лечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям упаковщиков бортового питания в аэропорту Шереметьево, где базируется авиакомпания «Аэрофлот». Трудиться необходимо вахтовым методом. За вахту в 90 рабочих смен обещают заплатить более 280 тысяч рублей. «Работа вахтовым методом в Москве в аэропорту Шереметьево, для граждан России и Белоруссии. Приглашаем мужчин и женщин, а также семейные пары, в том числе из Пермского края. Вакансии упаковщиков бортового питания. Необходимо стоя за столом раскладывать готовую продукцию по контейнерам. Сроки вахты — 45, 60 и 90 смен. Зарплата за 90 смен составит более 280 тысяч рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. В объявлении уточняется, что сотрудников обеспечат жильем и питанием за счет работодателя. Также им компенсируют траты на проезд до Москвы при условии сохранения билета и предъявлении его работодателю. В аэропорту Шереметьево базируется компания «Аэрофлот». По данным ее официального сайта, парк авиаперевозчика насчитывает 171 воздушное судно. Это пассажирские самолеты Superjet, Airbus и Boeing. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу в аэропорту города Сочи. Там необходимо трудиться грузчиками за заработную плату в 100 тысяч рублей и компенсацию санаторно-курортного лечения.