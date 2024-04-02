Пермяков зовут помогать кормить пассажиров Superjet, Airbus и Boeing за 280 тысяч рублей

Жителям Пермского края предлагают работать упаковщиками питания в Шереметьево
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, аэрофлот, самолет
В Шереметьево базируется компания «Аэрофлот» Фото:

Жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям упаковщиков бортового питания в аэропорту Шереметьево, где базируется авиакомпания «Аэрофлот». Трудиться необходимо вахтовым методом. За вахту в 90 рабочих смен обещают заплатить более 280 тысяч рублей.

«Работа вахтовым методом в Москве в аэропорту Шереметьево, для граждан России и Белоруссии. Приглашаем мужчин и женщин, а также семейные пары, в том числе из Пермского края. Вакансии упаковщиков бортового питания. Необходимо стоя за столом раскладывать готовую продукцию по контейнерам. Сроки вахты — 45, 60 и 90 смен. Зарплата за 90 смен составит более 280 тысяч рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

В объявлении уточняется, что сотрудников обеспечат жильем и питанием за счет работодателя. Также им компенсируют траты на проезд до Москвы при условии сохранения билета и предъявлении его работодателю. В аэропорту Шереметьево базируется компания «Аэрофлот». По данным ее официального сайта, парк авиаперевозчика насчитывает 171 воздушное судно. Это пассажирские самолеты Superjet, Airbus и Boeing.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу в аэропорту города Сочи. Там необходимо трудиться грузчиками за заработную плату в 100 тысяч рублей и компенсацию санаторно-курортного лечения.

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Жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям упаковщиков бортового питания в аэропорту Шереметьево, где базируется авиакомпания «Аэрофлот». Трудиться необходимо вахтовым методом. За вахту в 90 рабочих смен обещают заплатить более 280 тысяч рублей. «Работа вахтовым методом в Москве в аэропорту Шереметьево, для граждан России и Белоруссии. Приглашаем мужчин и женщин, а также семейные пары, в том числе из Пермского края. Вакансии упаковщиков бортового питания. Необходимо стоя за столом раскладывать готовую продукцию по контейнерам. Сроки вахты — 45, 60 и 90 смен. Зарплата за 90 смен составит более 280 тысяч рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. В объявлении уточняется, что сотрудников обеспечат жильем и питанием за счет работодателя. Также им компенсируют траты на проезд до Москвы при условии сохранения билета и предъявлении его работодателю. В аэропорту Шереметьево базируется компания «Аэрофлот». По данным ее официального сайта, парк авиаперевозчика насчитывает 171 воздушное судно. Это пассажирские самолеты Superjet, Airbus и Boeing. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу в аэропорту города Сочи. Там необходимо трудиться грузчиками за заработную плату в 100 тысяч рублей и компенсацию санаторно-курортного лечения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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