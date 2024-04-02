Врио мэра Кургана заявила о продолжении ремонта улицы Коли Мяготина

02 апреля 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Улицу Коли Мяготина в Кургане продолжут благоустраивать и наполнять местами для отдыха Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врио главы Кургана Анастасия Аргышева рассказала о планах по благоустройству улицы Коли Мяготина. По ее словам, подрядчики приступят к ремонту улицы, включая дворы и проезды, а также отремонтируют фасады и создадут сквер. Об этом она заявила в видео, опубликованном в telegram-канале мэрии «Город Курган». «Ремонт будет проведен не только на проезжей части. Подрядчики приступят к работам, как только установится сухая погода. Будет продолжен ремонт дворов и междворовых проездов, и отремонтировано порядка 40 дворов. Будет отремонтировано девять фасадов вдоль улицы. Планируется благоустройство территории сквера-фонтана, появится несколько мини-скверов, подрядчики на эти территории определены. Проложат пешеходные дорожки, установят скамейки для отдыха людей, пройдут работы по установке новых световых консолей, подсветки деревьев», — заявила Аргышева. Ранее URA.RU писало, что в Кургане завершился масштабный ремонт по замене коммунальных сетей на улице Коли Мяготина, на который потратили более 300 млн рублей. В общей сложности было переложено более трех километров труб на проезжей части улицы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио главы Кургана Анастасия Аргышева рассказала о планах по благоустройству улицы Коли Мяготина. По ее словам, подрядчики приступят к ремонту улицы, включая дворы и проезды, а также отремонтируют фасады и создадут сквер. Об этом она заявила в видео, опубликованном в telegram-канале мэрии «Город Курган». «Ремонт будет проведен не только на проезжей части. Подрядчики приступят к работам, как только установится сухая погода. Будет продолжен ремонт дворов и междворовых проездов, и отремонтировано порядка 40 дворов. Будет отремонтировано девять фасадов вдоль улицы. Планируется благоустройство территории сквера-фонтана, появится несколько мини-скверов, подрядчики на эти территории определены. Проложат пешеходные дорожки, установят скамейки для отдыха людей, пройдут работы по установке новых световых консолей, подсветки деревьев», — заявила Аргышева. Ранее URA.RU писало, что в Кургане завершился масштабный ремонт по замене коммунальных сетей на улице Коли Мяготина, на который потратили более 300 млн рублей. В общей сложности было переложено более трех километров труб на проезжей части улицы.