В Перми подростка расстреляли из травматического пистолета

В Орджоникидзевском районе Перми расстреляли 13-летнего подростка. Ровесники встретили мальчика у гаражей и сделали несколько выстрелов из травматического пистолета.
«Вечером 1 апреля мальчика недалеко от школы №153 тормознула пара ровесников. Они начали хвастаться травматическим оружием и выстрелили в ботинок, а потом по ногам», — пишет Рифей со ссылкой на маму подростка.
В травмпункте на теле подростка обнаружили семь следов от пуль. Мама мальчика не исключает, что выстрелов могло быть больше. Она также сообщила, что собирается писать заявление в полицию.
Обновлено в 20:46:
В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили URA.RU, что 2 апреля поступило заявление от мамы подростка о противоправных действиях в адрес ее сына. Сотрудники полиции проводят проверку.
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