В Перми подростка расстреляли из травматического пистолета

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Клипарт. Сургут, убийство, пистолет, оружие, стрельба, преступник, преступление, криминал
В подростка стреляли ровесники Фото:

В Орджоникидзевском районе Перми расстреляли 13-летнего подростка. Ровесники встретили мальчика у гаражей и сделали несколько выстрелов из травматического пистолета.

«Вечером 1 апреля мальчика недалеко от школы №153 тормознула пара ровесников. Они начали хвастаться травматическим оружием и выстрелили в ботинок, а потом по ногам», — пишет Рифей со ссылкой на маму подростка.

В травмпункте на теле подростка обнаружили семь следов от пуль. Мама мальчика не исключает, что выстрелов могло быть больше. Она также сообщила, что собирается писать заявление в полицию.

Обновлено в 20:46:

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили URA.RU, что 2 апреля поступило заявление от мамы подростка о противоправных действиях в адрес ее сына. Сотрудники полиции проводят проверку.

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В Орджоникидзевском районе Перми расстреляли 13-летнего подростка. Ровесники встретили мальчика у гаражей и сделали несколько выстрелов из травматического пистолета. «Вечером 1 апреля мальчика недалеко от школы №153 тормознула пара ровесников. Они начали хвастаться травматическим оружием и выстрелили в ботинок, а потом по ногам», — пишет Рифей со ссылкой на маму подростка. В травмпункте на теле подростка обнаружили семь следов от пуль. Мама мальчика не исключает, что выстрелов могло быть больше. Она также сообщила, что собирается писать заявление в полицию. Обновлено в 20:46: В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили URA.RU, что 2 апреля поступило заявление от мамы подростка о противоправных действиях в адрес ее сына. Сотрудники полиции проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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