В Перми подростка расстреляли из травматического пистолета

02 апреля 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

В подростка стреляли ровесники Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Орджоникидзевском районе Перми расстреляли 13-летнего подростка. Ровесники встретили мальчика у гаражей и сделали несколько выстрелов из травматического пистолета. «Вечером 1 апреля мальчика недалеко от школы №153 тормознула пара ровесников. Они начали хвастаться травматическим оружием и выстрелили в ботинок, а потом по ногам», — пишет Рифей со ссылкой на маму подростка. В травмпункте на теле подростка обнаружили семь следов от пуль. Мама мальчика не исключает, что выстрелов могло быть больше. Она также сообщила, что собирается писать заявление в полицию. Обновлено в 20:46: В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили URA.RU, что 2 апреля поступило заявление от мамы подростка о противоправных действиях в адрес ее сына. Сотрудники полиции проводят проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Орджоникидзевском районе Перми расстреляли 13-летнего подростка. Ровесники встретили мальчика у гаражей и сделали несколько выстрелов из травматического пистолета. «Вечером 1 апреля мальчика недалеко от школы №153 тормознула пара ровесников. Они начали хвастаться травматическим оружием и выстрелили в ботинок, а потом по ногам», — пишет Рифей со ссылкой на маму подростка. В травмпункте на теле подростка обнаружили семь следов от пуль. Мама мальчика не исключает, что выстрелов могло быть больше. Она также сообщила, что собирается писать заявление в полицию. Обновлено в 20:46: В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили URA.RU, что 2 апреля поступило заявление от мамы подростка о противоправных действиях в адрес ее сына. Сотрудники полиции проводят проверку.