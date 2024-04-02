Мэрия Кургана через суд хочет лишить перевозчика маршрутов автобусов

02 апреля 2024 в 20:19 Размер текста - 17 +

Мэрия Кургана судится с ИП Шороховым из-за двух маршрутов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация города Кургана подала в суд заявление о прекращении свидетельства на два маршрута ИП Шорохова В.К. — №309 и 36. Предлогом стали два ДТП с участием автобусов, рассказала URA.RU представитель предпринимателя юрист Елена Камшилова. Сам перевозчик уверен, что чиновники хотят закрыть удобные для горожан маршруты, что снизит транспортную доступность. «Администрация подала в суд заявление о прекращении свидетельства на оба маршрута Шорохова, 309 и 36. Один из маршрутов идет в пострадавший от пожара микрорайон Смолино. Если эти маршруты закроют, люди надолго останутся без автобусов. Предлогом для заявления стало то, что в 2022 году на маршруте произошло два ДТП с потерпевшими. Однако, у других перевозчиков ДТП с потерпевшими больше в несколько раз, но их не трогают», — рассказала Елена Камшилова. Юрист отметила, что чиновники привлекли к участию в деле третьим лицом союз транспортных организаций Курганской области, хотя он является конкурентом Шорохова. Ранее маршрут в Смолино уже пытались закрыть постановлением, но Шорохов обжаловал его в Арбитражном суде. Валерий Шорохов в разговоре с корреспондентом URA.RU отметил, что его маршруты востребованы горожанами, особенно в период дачного сезона. «Маршрут идет через весь город. Он проходит все больницы и крупные социальные учреждения. Ситуация с транспортной доступностью в Кургане ухудшилась после реформы. Если убрать и эти маршруты, будет только хуже для горожан», — сказал он. Шорохов много лет обеспечивает работу маршрутов, в союз транспортных организаций он не вступал. URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил. Новость будет дополнена после получении комментария. Заседание Арбитражного суда по заявлению городских властей к ИП Шорохову отложено на 24 апреля. Ранее URA.RU писало, что курганцы просят вернуть маршрут №33, чтобы ученики могли доехать из поселка Вороновка до школы №50. Корпус школу открылся с 1 апреля после ремонта. В администрации города ответили, что ученики из поселка Вороновка закреплены за школой №44. Желающие обучатся в других школах могут добраться до них на автобусах с пересадкой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация города Кургана подала в суд заявление о прекращении свидетельства на два маршрута ИП Шорохова В.К. — №309 и 36. Предлогом стали два ДТП с участием автобусов, рассказала URA.RU представитель предпринимателя юрист Елена Камшилова. Сам перевозчик уверен, что чиновники хотят закрыть удобные для горожан маршруты, что снизит транспортную доступность. «Администрация подала в суд заявление о прекращении свидетельства на оба маршрута Шорохова, 309 и 36. Один из маршрутов идет в пострадавший от пожара микрорайон Смолино. Если эти маршруты закроют, люди надолго останутся без автобусов. Предлогом для заявления стало то, что в 2022 году на маршруте произошло два ДТП с потерпевшими. Однако, у других перевозчиков ДТП с потерпевшими больше в несколько раз, но их не трогают», — рассказала Елена Камшилова. Юрист отметила, что чиновники привлекли к участию в деле третьим лицом союз транспортных организаций Курганской области, хотя он является конкурентом Шорохова. Ранее маршрут в Смолино уже пытались закрыть постановлением, но Шорохов обжаловал его в Арбитражном суде. Валерий Шорохов в разговоре с корреспондентом URA.RU отметил, что его маршруты востребованы горожанами, особенно в период дачного сезона. «Маршрут идет через весь город. Он проходит все больницы и крупные социальные учреждения. Ситуация с транспортной доступностью в Кургане ухудшилась после реформы. Если убрать и эти маршруты, будет только хуже для горожан», — сказал он. Шорохов много лет обеспечивает работу маршрутов, в союз транспортных организаций он не вступал. URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил. Новость будет дополнена после получении комментария. Заседание Арбитражного суда по заявлению городских властей к ИП Шорохову отложено на 24 апреля. Ранее URA.RU писало, что курганцы просят вернуть маршрут №33, чтобы ученики могли доехать из поселка Вороновка до школы №50. Корпус школу открылся с 1 апреля после ремонта. В администрации города ответили, что ученики из поселка Вороновка закреплены за школой №44. Желающие обучатся в других школах могут добраться до них на автобусах с пересадкой.