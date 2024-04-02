В ХМАО полиция задержала мужчину, который приставал к школьникам

02 апреля 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

Поймать подозреваемого помогли родители школьников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полиция Нижневартовска задержала мужчину, которого местные жители заподозрили в педофилии. Об этом URA.RU сообщили в окружном управление МВД. «Поступило сообщение от жителей, что мужчина пристает к школьникам. Пытается познакомиться и зовет подростков к себе в гости. Личность мужчины установлена. Он доставлен в отдел», — сообщили в ведомстве. По факту поступившего обращения проводится доследственная проверка. На данный момент полиция опрашивает задержанного и свидетелей. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО возбудили уголовное дело против педофила, напавшего на школьницу. Позже следователи установили причастность мужчины к еще одному нападению на школьницу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция Нижневартовска задержала мужчину, которого местные жители заподозрили в педофилии. Об этом URA.RU сообщили в окружном управление МВД. «Поступило сообщение от жителей, что мужчина пристает к школьникам. Пытается познакомиться и зовет подростков к себе в гости. Личность мужчины установлена. Он доставлен в отдел», — сообщили в ведомстве. По факту поступившего обращения проводится доследственная проверка. На данный момент полиция опрашивает задержанного и свидетелей. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО возбудили уголовное дело против педофила, напавшего на школьницу. Позже следователи установили причастность мужчины к еще одному нападению на школьницу.