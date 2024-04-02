В ХМАО полиция задержала мужчину, который приставал к школьникам

Полиция Нижневартовска задержала мужчину, которого местные жители заподозрили в педофилии. Об этом URA.RU сообщили в окружном управление МВД.
«Поступило сообщение от жителей, что мужчина пристает к школьникам. Пытается познакомиться и зовет подростков к себе в гости. Личность мужчины установлена. Он доставлен в отдел», — сообщили в ведомстве.
По факту поступившего обращения проводится доследственная проверка. На данный момент полиция опрашивает задержанного и свидетелей.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО возбудили уголовное дело против педофила, напавшего на школьницу. Позже следователи установили причастность мужчины к еще одному нападению на школьницу.
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