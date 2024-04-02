В ХМАО полиция задержала мужчину, который приставал к школьникам

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Клипарт "Полиция, доставка подсудимого". Москва, подсудимый, полиция, наручники, заключенный
Поймать подозреваемого помогли родители школьников Фото:

Полиция Нижневартовска задержала мужчину, которого местные жители заподозрили в педофилии. Об этом URA.RU сообщили в окружном управление МВД.

«Поступило сообщение от жителей, что мужчина пристает к школьникам. Пытается познакомиться и зовет подростков к себе в гости. Личность мужчины установлена. Он доставлен в отдел», — сообщили в ведомстве.

По факту поступившего обращения проводится доследственная проверка. На данный момент полиция опрашивает задержанного и свидетелей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО возбудили уголовное дело против педофила, напавшего на школьницу. Позже следователи установили причастность мужчины к еще одному нападению на школьницу.

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Полиция Нижневартовска задержала мужчину, которого местные жители заподозрили в педофилии. Об этом URA.RU сообщили в окружном управление МВД. «Поступило сообщение от жителей, что мужчина пристает к школьникам. Пытается познакомиться и зовет подростков к себе в гости. Личность мужчины установлена. Он доставлен в отдел», — сообщили в ведомстве. По факту поступившего обращения проводится доследственная проверка. На данный момент полиция опрашивает задержанного и свидетелей. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО возбудили уголовное дело против педофила, напавшего на школьницу. Позже следователи установили причастность мужчины к еще одному нападению на школьницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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