Express: финский город готовится к войне с Россией

02 апреля 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

Рядом с городом Ивало находится база НАТО, где готовятся к войне с РФ, пишет Express Фото: Lance Cpl. Wesley Timm / U.S. Department of Defense Финский город Ивало, расположенный недалеко от границы с Россией, может стать «горячей точкой» в случае военного конфликта между НАТО и Москвой. Об этом пишет британская газета Express. «Ивало на границе Финляндии с Россией готовится к войне», — утверждает издание. Данная территория может оказаться в эпицентре боевых действий в случае конфликта между РФ и НАТО. В статье Express также отмечается, что военная база НАТО, расположенная неподалеку от Ивало, получила название «Арктическая Спарта» и является одной из ближайших к российской границе американских военных баз. Подобные объекты также находятся в Латвии, Норвегии и Эстонии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Финский город Ивало, расположенный недалеко от границы с Россией, может стать «горячей точкой» в случае военного конфликта между НАТО и Москвой. Об этом пишет британская газета Express. «Ивало на границе Финляндии с Россией готовится к войне», — утверждает издание. Данная территория может оказаться в эпицентре боевых действий в случае конфликта между РФ и НАТО. В статье Express также отмечается, что военная база НАТО, расположенная неподалеку от Ивало, получила название «Арктическая Спарта» и является одной из ближайших к российской границе американских военных баз. Подобные объекты также находятся в Латвии, Норвегии и Эстонии.