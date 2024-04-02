02 апреля 2024

Express: финский город готовится к войне с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боеприпас. сша. stock, нато, снаряд, сша, боеприпас, заряд,  stock, кассетный
Рядом с городом Ивало находится база НАТО, где готовятся к войне с РФ, пишет Express Фото:

Финский город Ивало, расположенный недалеко от границы с Россией, может стать «горячей точкой» в случае военного конфликта между НАТО и Москвой. Об этом пишет британская газета Express.

«Ивало на границе Финляндии с Россией готовится к войне», — утверждает издание. Данная территория может оказаться в эпицентре боевых действий в случае конфликта между РФ и НАТО.

В статье Express также отмечается, что военная база НАТО, расположенная неподалеку от Ивало, получила название «Арктическая Спарта» и является одной из ближайших к российской границе американских военных баз. Подобные объекты также находятся в Латвии, Норвегии и Эстонии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Финский город Ивало, расположенный недалеко от границы с Россией, может стать «горячей точкой» в случае военного конфликта между НАТО и Москвой. Об этом пишет британская газета Express. «Ивало на границе Финляндии с Россией готовится к войне», — утверждает издание. Данная территория может оказаться в эпицентре боевых действий в случае конфликта между РФ и НАТО. В статье Express также отмечается, что военная база НАТО, расположенная неподалеку от Ивало, получила название «Арктическая Спарта» и является одной из ближайших к российской границе американских военных баз. Подобные объекты также находятся в Латвии, Норвегии и Эстонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...