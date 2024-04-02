02 апреля 2024

Звезда «Уральских пельменей» разорвала помолвку

© Служба новостей «URA.RU»
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Ювелиры Екатеринбурга. Кузьма Кузьмичев, ювелирные изделия, украшения, обручальные кольца
Разрыв отношений произошел из-за ситуации, несовместимой с семейной жизнью (архивное фото) Фото:

Звезда команды «Уральские пельмени» Ксения Корнева рассказала о расторжении помолвки. Этим девушка поделилась в своем telegram-канале.

«Когда встречу достойного мужчину, который сделает мне предложение, то конечно будет свадьба. Как показывает практика, все может случиться очень быстро», — написала девушка.

По ее словам, разрыв отношений с возлюбленным произошел из-за ситуации, которая несовместима с семейной жизнью. «Тут, к сожалению, не в характерах не схождение, а другая ситуация, несовместимая с семейной жизнью». Также звезда заверила своих фанатов, что «все будет хорошо».

Предложение выйти замуж девушка приняла в новогоднюю ночь. Тогда она опубликовала фото своей руки с помолвочным кольцом на безымянном пальце. Имя своего избранника Корнева оставила в тайне.

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Звезда команды «Уральские пельмени» Ксения Корнева рассказала о расторжении помолвки. Этим девушка поделилась в своем telegram-канале. «Когда встречу достойного мужчину, который сделает мне предложение, то конечно будет свадьба. Как показывает практика, все может случиться очень быстро», — написала девушка. По ее словам, разрыв отношений с возлюбленным произошел из-за ситуации, которая несовместима с семейной жизнью. «Тут, к сожалению, не в характерах не схождение, а другая ситуация, несовместимая с семейной жизнью». Также звезда заверила своих фанатов, что «все будет хорошо». Предложение выйти замуж девушка приняла в новогоднюю ночь. Тогда она опубликовала фото своей руки с помолвочным кольцом на безымянном пальце. Имя своего избранника Корнева оставила в тайне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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