Звезда «Уральских пельменей» разорвала помолвку

Звезда команды «Уральские пельмени» Ксения Корнева рассказала о расторжении помолвки. Этим девушка поделилась в своем telegram-канале.
«Когда встречу достойного мужчину, который сделает мне предложение, то конечно будет свадьба. Как показывает практика, все может случиться очень быстро», — написала девушка.
По ее словам, разрыв отношений с возлюбленным произошел из-за ситуации, которая несовместима с семейной жизнью. «Тут, к сожалению, не в характерах не схождение, а другая ситуация, несовместимая с семейной жизнью». Также звезда заверила своих фанатов, что «все будет хорошо».
Предложение выйти замуж девушка приняла в новогоднюю ночь. Тогда она опубликовала фото своей руки с помолвочным кольцом на безымянном пальце. Имя своего избранника Корнева оставила в тайне.
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