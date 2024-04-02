Звезда «Уральских пельменей» разорвала помолвку

02 апреля 2024 в 23:23 Размер текста - 17 +

Разрыв отношений произошел из-за ситуации, несовместимой с семейной жизнью (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Звезда команды «Уральские пельмени» Ксения Корнева рассказала о расторжении помолвки. Этим девушка поделилась в своем telegram-канале. «Когда встречу достойного мужчину, который сделает мне предложение, то конечно будет свадьба. Как показывает практика, все может случиться очень быстро», — написала девушка. По ее словам, разрыв отношений с возлюбленным произошел из-за ситуации, которая несовместима с семейной жизнью. «Тут, к сожалению, не в характерах не схождение, а другая ситуация, несовместимая с семейной жизнью». Также звезда заверила своих фанатов, что «все будет хорошо». Предложение выйти замуж девушка приняла в новогоднюю ночь. Тогда она опубликовала фото своей руки с помолвочным кольцом на безымянном пальце. Имя своего избранника Корнева оставила в тайне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Звезда команды «Уральские пельмени» Ксения Корнева рассказала о расторжении помолвки. Этим девушка поделилась в своем telegram-канале. «Когда встречу достойного мужчину, который сделает мне предложение, то конечно будет свадьба. Как показывает практика, все может случиться очень быстро», — написала девушка. По ее словам, разрыв отношений с возлюбленным произошел из-за ситуации, которая несовместима с семейной жизнью. «Тут, к сожалению, не в характерах не схождение, а другая ситуация, несовместимая с семейной жизнью». Также звезда заверила своих фанатов, что «все будет хорошо». Предложение выйти замуж девушка приняла в новогоднюю ночь. Тогда она опубликовала фото своей руки с помолвочным кольцом на безымянном пальце. Имя своего избранника Корнева оставила в тайне.