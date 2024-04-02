В Перми на телебашне включили подсветку в честь Дня единения народов Беларуси и России. Видео

В Перми появилась подсветка в честь дружбы народов России и Беларуси
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Ночная подсветка телебашни. Пермь, телевышка, телебашня, ртпц, ночная посветка
В Перми телебашня окрасилась в цвета флагов России и Беларуси Фото:

На пермской телебашне 2 апреля включена подсветка, приуроченная ко Дню единения народов России и Беларуси. Об этом сообщил мэр столицы Прикамья Эдуард Соснин в своем telegram-канале.

«Включена подсветка на телебашне в Перми. В честь Дня единения народов России и Беларуси здание мэрии и телебашня окрасились в цвета флагов наших дружественных стран», — написал в посте Соснин.

Ранее на совместном заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Пермского края в Минске, гостям подарили около ста книг об истории и культуре Беларуси. Их направили в Пермскую краевую библиотеку имени Горького.

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На пермской телебашне 2 апреля включена подсветка, приуроченная ко Дню единения народов России и Беларуси. Об этом сообщил мэр столицы Прикамья Эдуард Соснин в своем telegram-канале. «Включена подсветка на телебашне в Перми. В честь Дня единения народов России и Беларуси здание мэрии и телебашня окрасились в цвета флагов наших дружественных стран», — написал в посте Соснин. Ранее на совместном заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Пермского края в Минске, гостям подарили около ста книг об истории и культуре Беларуси. Их направили в Пермскую краевую библиотеку имени Горького.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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