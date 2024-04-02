В Перми телебашня окрасилась в цвета флагов России и Беларуси
На пермской телебашне 2 апреля включена подсветка, приуроченная ко Дню единения народов России и Беларуси. Об этом сообщил мэр столицы Прикамья Эдуард Соснин в своем telegram-канале.
«Включена подсветка на телебашне в Перми. В честь Дня единения народов России и Беларуси здание мэрии и телебашня окрасились в цвета флагов наших дружественных стран», — написал в посте Соснин.
Ранее на совместном заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Пермского края в Минске, гостям подарили около ста книг об истории и культуре Беларуси. Их направили в Пермскую краевую библиотеку имени Горького.
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