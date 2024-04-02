В Перми на телебашне включили подсветку в честь Дня единения народов Беларуси и России. Видео

В Перми появилась подсветка в честь дружбы народов России и Беларуси

02 апреля 2024 в 23:34 Размер текста - 17 +

В Перми телебашня окрасилась в цвета флагов России и Беларуси Фото: Сергей Русанов © URA.RU На пермской телебашне 2 апреля включена подсветка, приуроченная ко Дню единения народов России и Беларуси. Об этом сообщил мэр столицы Прикамья Эдуард Соснин в своем telegram-канале. «Включена подсветка на телебашне в Перми. В честь Дня единения народов России и Беларуси здание мэрии и телебашня окрасились в цвета флагов наших дружественных стран», — написал в посте Соснин. Ранее на совместном заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Пермского края в Минске, гостям подарили около ста книг об истории и культуре Беларуси. Их направили в Пермскую краевую библиотеку имени Горького. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На пермской телебашне 2 апреля включена подсветка, приуроченная ко Дню единения народов России и Беларуси. Об этом сообщил мэр столицы Прикамья Эдуард Соснин в своем telegram-канале. «Включена подсветка на телебашне в Перми. В честь Дня единения народов России и Беларуси здание мэрии и телебашня окрасились в цвета флагов наших дружественных стран», — написал в посте Соснин. Ранее на совместном заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Пермского края в Минске, гостям подарили около ста книг об истории и культуре Беларуси. Их направили в Пермскую краевую библиотеку имени Горького.