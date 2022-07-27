Пермская делегация в Минске получила первый подарок

Книги про Беларусь — подарок пермской библиотеке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На совместном заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Пермского края в Минске, гостям подарили около ста книг об истории и культуре Беларуси. Их направят в Пермскую краевую библиотеку им. Горького, сообщает ИА «БЕЛТА».

«Библиотеке Перми будет направлено около ста отечественных изданий, отражающих социально-экономическую и политическую жизнь страны, ее многовековую историю и культуру. Также, в подборке лучшие литературно-художественные, научные, научно-популярные издания, энциклопедии, справочники и фотоальбомы», — говорится в сообщении.

Делегация из Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным отправилась в республику Беларусь 27 июля. В ее состав вошли представители крупнейших предприятий региона. Ранее сообщалось, что у Махонина запланирована встреча с президентом республики Александром Лукашенко.