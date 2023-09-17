ВТБ намерен взыскать долг с европейской «дочки» в размере 11 млрд рублей

18 сентября 2023 в 06:46 Размер текста - 17 +

Средства зависли на корреспондентском счете после введения санкций Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Банк ВТБ подал иск к немецкой «дочке» VTB Bank Europe SE, чтобы взыскать долг в сумме около 11,6 миллиарда рублей, зависший на корреспондентском счете. Об этом сообщают журналисты, знакомые с содержанием документа. «ВТБ в начале сентября подал иск к VTB Bank Europe SE с намерением взыскать долг в размере 112,6 миллионов евро (около 11,6 млрд рублей — прим. URA.RU). По ходатайству ВТБ суд 14 сентября в качестве обеспечения арестовал ряд активов, которые находятся на счету VTB Bank Europe SE в депозитарии ВТБ. Также суд наложил арест на все ценные бумаги, находящиеся на счетах депо в иных депозитариях, в пределах размера исковых требований», — сообщает издание « Коммерсант », ознакомившись с материалами дела. Средства заблокированы на счетах германской «дочки» ВТБ с момента введения санкций в апреле 2022 года. Также в 2022 году из структуры ВТБ выбыла британская «дочка» VTB Capital plc. Общий убыток ВТБ составил 209 миллиардов рублей. Ранее на годовом собрании акционеров дочерней компании ВТБ, VTB Bank Europe SE, принято решение ликвидировать банк с 1 апреля. Финансовый директор банка Миро Задро уточнил, что денежные средства клиентов будут переведены на счета в других финансовых организациях.

Банк ВТБ подал иск к немецкой «дочке» VTB Bank Europe SE, чтобы взыскать долг в сумме около 11,6 миллиарда рублей, зависший на корреспондентском счете. Об этом сообщают журналисты, знакомые с содержанием документа. «ВТБ в начале сентября подал иск к VTB Bank Europe SE с намерением взыскать долг в размере 112,6 миллионов евро (около 11,6 млрд рублей — прим. URA.RU). По ходатайству ВТБ суд 14 сентября в качестве обеспечения арестовал ряд активов, которые находятся на счету VTB Bank Europe SE в депозитарии ВТБ. Также суд наложил арест на все ценные бумаги, находящиеся на счетах депо в иных депозитариях, в пределах размера исковых требований», — сообщает издание «Коммерсант», ознакомившись с материалами дела. Средства заблокированы на счетах германской «дочки» ВТБ с момента введения санкций в апреле 2022 года. Также в 2022 году из структуры ВТБ выбыла британская «дочка» VTB Capital plc. Общий убыток ВТБ составил 209 миллиардов рублей. Ранее на годовом собрании акционеров дочерней компании ВТБ, VTB Bank Europe SE, принято решение ликвидировать банк с 1 апреля. Финансовый директор банка Миро Задро уточнил, что денежные средства клиентов будут переведены на счета в других финансовых организациях.