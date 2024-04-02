02 апреля 2024

В Петербурге задержали доцента университета с украинской аватаркой

© Служба новостей «URA.RU»
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Сам доцент не знает, за что его задержали (архивное фото) Фото:

В Петербурге 2 апреля задержали доцента Университета путей сообщения Дмитрия Буракова, на странице которого размещена фотография трезубца на фоне украинского флага. Об этом рассказал сам доцент.

«Я не знаю, из-за чего меня конкретно задержали. Обвинения мне пока не предъявлены, протокол никакой не составлен», — рассказал Бураков «Фонтанке».

Отмечается, что на его странице в соцсети «ВКонтакте», подлинность которой подтвердил сам Дмитрий, с 1 марта 2014 года стоит трезубец на фоне украинского флага. Также один из постов посвящен покойному президенту СССР Михаилу Горбачеву, сказано в тексте.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Петербурге 2 апреля задержали доцента Университета путей сообщения Дмитрия Буракова, на странице которого размещена фотография трезубца на фоне украинского флага. Об этом рассказал сам доцент. «Я не знаю, из-за чего меня конкретно задержали. Обвинения мне пока не предъявлены, протокол никакой не составлен», — рассказал Бураков «Фонтанке». Отмечается, что на его странице в соцсети «ВКонтакте», подлинность которой подтвердил сам Дмитрий, с 1 марта 2014 года стоит трезубец на фоне украинского флага. Также один из постов посвящен покойному президенту СССР Михаилу Горбачеву, сказано в тексте. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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