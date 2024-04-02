В Петербурге задержали доцента университета с украинской аватаркой

В Петербурге 2 апреля задержали доцента Университета путей сообщения Дмитрия Буракова, на странице которого размещена фотография трезубца на фоне украинского флага. Об этом рассказал сам доцент.
«Я не знаю, из-за чего меня конкретно задержали. Обвинения мне пока не предъявлены, протокол никакой не составлен», — рассказал Бураков «Фонтанке».
Отмечается, что на его странице в соцсети «ВКонтакте», подлинность которой подтвердил сам Дмитрий, с 1 марта 2014 года стоит трезубец на фоне украинского флага. Также один из постов посвящен покойному президенту СССР Михаилу Горбачеву, сказано в тексте.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
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