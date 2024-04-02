В Петербурге задержали доцента университета с украинской аватаркой

03 апреля 2024 в 01:00 Размер текста - 17 +

Сам доцент не знает, за что его задержали (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Петербурге 2 апреля задержали доцента Университета путей сообщения Дмитрия Буракова, на странице которого размещена фотография трезубца на фоне украинского флага. Об этом рассказал сам доцент. «Я не знаю, из-за чего меня конкретно задержали. Обвинения мне пока не предъявлены, протокол никакой не составлен», — рассказал Бураков «Фонтанке». Отмечается, что на его странице в соцсети «ВКонтакте», подлинность которой подтвердил сам Дмитрий, с 1 марта 2014 года стоит трезубец на фоне украинского флага. Также один из постов посвящен покойному президенту СССР Михаилу Горбачеву, сказано в тексте. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Петербурге 2 апреля задержали доцента Университета путей сообщения Дмитрия Буракова, на странице которого размещена фотография трезубца на фоне украинского флага. Об этом рассказал сам доцент. «Я не знаю, из-за чего меня конкретно задержали. Обвинения мне пока не предъявлены, протокол никакой не составлен», — рассказал Бураков «Фонтанке». Отмечается, что на его странице в соцсети «ВКонтакте», подлинность которой подтвердил сам Дмитрий, с 1 марта 2014 года стоит трезубец на фоне украинского флага. Также один из постов посвящен покойному президенту СССР Михаилу Горбачеву, сказано в тексте. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На момент публикации новости ответ не поступил.