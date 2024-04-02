Пять свердловских бизнесменов попали в список Forbes

Пять свердловских бизнесменов, включая бывшего гендиректора УГМК Андрея Козицына и основателя РМК Игоря Алтушкина, попали в список богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Все они являются долларовыми миллиардерами.
Андрей Козицын оказался на 712-й позиции в рейтинге. Forbes оценивает его состояние в 4,4 миллиарда долларов. Игорь Алтушкин занял 835-е место с состоянием в 3,8 миллиарда долларов. 991-е место с состоянием 3,3 миллиарда долларов занимает основатель Трубной металлургической компании, бывший президент группы «Синара» Дмитрий Пумпянский.
Владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик (родился в Свердловске) встал на 1496-е место в рейтинге. Его состояние оценивается в 2,2 миллиарда долларов. На 2692-м месте с состоянием, оцененным в 1,3 миллиарда долларов, оказался коммерческий директор УГМК, а также отец певицы Насти Кудри Игорь Кудряшкин.
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