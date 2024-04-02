К концу недели в Челябинске пойдет снег

Дождь, переходящий в мокрый снег, ожидается 6 и 7 апреля в Челябинске. Причем ночные температуры в эти дни будут около нуля. Такой прогноз сделали синоптики «Гисметео».
«6 апреля в Челябинске будет пасмурно, ожидается снег с дождем. Дневная температура достигнет +7. Ночью 7 апреля столбик термометра опустится до отметки 2 градусов ниже нуля. Осадки в виде мокрого снега. Днем +1», — сообщается на сайте «Гисметео».
В целом апрель в Челябинске должен быть теплым и сухим. Согласно долгосрочному прогнозу, дневные температуры поднимутся до +14 градусов. Ночь 2 апреля, по сведениям синоптиков, была самой холодной в этом месяце.
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