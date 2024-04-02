02 апреля 2024

К концу недели в Челябинске пойдет снег

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, сугроб, снег, холод, зима, заморозки
В предстоящие выходные челябинцев ждет похолодание Фото:

Дождь, переходящий в мокрый снег, ожидается 6 и 7 апреля в Челябинске. Причем ночные температуры в эти дни будут около нуля. Такой прогноз сделали синоптики «Гисметео».

«6 апреля в Челябинске будет пасмурно, ожидается снег с дождем. Дневная температура достигнет +7. Ночью 7 апреля столбик термометра опустится до отметки 2 градусов ниже нуля. Осадки в виде мокрого снега. Днем +1», — сообщается на сайте «Гисметео».

В целом апрель в Челябинске должен быть теплым и сухим. Согласно долгосрочному прогнозу, дневные температуры поднимутся до +14 градусов. Ночь 2 апреля, по сведениям синоптиков, была самой холодной в этом месяце.

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Дождь, переходящий в мокрый снег, ожидается 6 и 7 апреля в Челябинске. Причем ночные температуры в эти дни будут около нуля. Такой прогноз сделали синоптики «Гисметео». «6 апреля в Челябинске будет пасмурно, ожидается снег с дождем. Дневная температура достигнет +7. Ночью 7 апреля столбик термометра опустится до отметки 2 градусов ниже нуля. Осадки в виде мокрого снега. Днем +1», — сообщается на сайте «Гисметео». В целом апрель в Челябинске должен быть теплым и сухим. Согласно долгосрочному прогнозу, дневные температуры поднимутся до +14 градусов. Ночь 2 апреля, по сведениям синоптиков, была самой холодной в этом месяце.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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