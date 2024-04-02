02 апреля 2024

Использование карт «Мир» в Samsung Pay стало недоступно

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Деньги. Тюмень, купюры, оплата, карта мир, деньги, купюра 5000
Карта «Мир» стала недоступна в Samsung Pay Фото:

В Samsung Pay ограничили возможность добавления и использования карт платежной системы «Мир». Новые правила вошли в силу с 3 апреля.

«Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт „МИР“ в Samsung Pay недоступно», — написали на сайте компании. Однако отметили, что функционал добавления и использования клубных карт и карт постоянного клиента в приложении останется без изменений.

С уходом услуги Samsung Pay из России могут активироваться телефонные мошенники. Они действуют по привычной схеме: представляются работниками банка и убеждают перевести деньги на безопасный счет или создают фишинговые приложения.

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В Samsung Pay ограничили возможность добавления и использования карт платежной системы «Мир». Новые правила вошли в силу с 3 апреля. «Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт „МИР“ в Samsung Pay недоступно», — написали на сайте компании. Однако отметили, что функционал добавления и использования клубных карт и карт постоянного клиента в приложении останется без изменений. С уходом услуги Samsung Pay из России могут активироваться телефонные мошенники. Они действуют по привычной схеме: представляются работниками банка и убеждают перевести деньги на безопасный счет или создают фишинговые приложения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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