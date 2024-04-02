Использование карт «Мир» в Samsung Pay стало недоступно

03 апреля 2024 в 02:36 Размер текста - 17 +

Карта «Мир» стала недоступна в Samsung Pay Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Samsung Pay ограничили возможность добавления и использования карт платежной системы «Мир». Новые правила вошли в силу с 3 апреля. «Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт „МИР“ в Samsung Pay недоступно», — написали на сайте компании. Однако отметили, что функционал добавления и использования клубных карт и карт постоянного клиента в приложении останется без изменений. С уходом услуги Samsung Pay из России могут активироваться телефонные мошенники. Они действуют по привычной схеме: представляются работниками банка и убеждают перевести деньги на безопасный счет или создают фишинговые приложения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Samsung Pay ограничили возможность добавления и использования карт платежной системы «Мир». Новые правила вошли в силу с 3 апреля. «Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт „МИР“ в Samsung Pay недоступно», — написали на сайте компании. Однако отметили, что функционал добавления и использования клубных карт и карт постоянного клиента в приложении останется без изменений. С уходом услуги Samsung Pay из России могут активироваться телефонные мошенники. Они действуют по привычной схеме: представляются работниками банка и убеждают перевести деньги на безопасный счет или создают фишинговые приложения.