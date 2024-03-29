Появилась новая угроза после ухода Samsung Pay из России

После ухода Samsung Pay из России могут активироваться кибермошенники

29 марта 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Мошенники могут активироваться после ухода Samsung Pay из России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU С уходом услуги Samsung Pay из России могут активироваться телефонные мошенники. Они действуют по привычной схеме: представляются работниками банка и убеждают перевести деньги на безопасный счет или создают фишинговые приложения, сообщают в RuStore. «Телефонные мошенники могут активизироваться после ухода Samsung Pay — они представляются работниками банка и убеждают пользователей, что с уходом иностранных платежных систем пропадут и накопления, поэтому их нужно перевести на якобы безопасный счет», — сообщают РИА Новости со ссылкой на информацию российского магазина приложений RuStore. По мнению аналитиков сервиса, злоумышленники могут активизироваться на фоне ухода иностранных платежных сервисов. Мошенники представляются сотрудниками банка и убеждают, что вместе с уходом иностранных платежных систем пропадут и накопления. Жертве предлагают перевести деньги на безопасный счет. Этот счет на самом деле мошеннический. Также киберпреступники могут распространять фишинговые ссылки для оплаты под предлогом, что платежные сервисы не работают из-за санкций. Они могут воспользоваться и тем, что из Google Play и App Store пропадают некоторые приложения. Они подделывают их, маскируясь под официальные аккаунты компаний и предлагают пользователям срочно скачать их. Устанавливать приложения следует только из официальных источников и не переходить по подозрительным ссылкам, даже если их отправил знакомый, советуют эксперты. Если вредоносное приложение все же попало на смартфон или ПК, следует немедленно удалить его, провести сканирование антивирусом и связаться с банком. Ранее сообщалось, что южнокорейская компания Samsung объявила о прекращении поддержки карт платежной системы «МИР» в своем мобильном приложении Samsung Pay. Это произойдет, начиная с 3 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С уходом услуги Samsung Pay из России могут активироваться телефонные мошенники. Они действуют по привычной схеме: представляются работниками банка и убеждают перевести деньги на безопасный счет или создают фишинговые приложения, сообщают в RuStore. «Телефонные мошенники могут активизироваться после ухода Samsung Pay — они представляются работниками банка и убеждают пользователей, что с уходом иностранных платежных систем пропадут и накопления, поэтому их нужно перевести на якобы безопасный счет», — сообщают РИА Новости со ссылкой на информацию российского магазина приложений RuStore. По мнению аналитиков сервиса, злоумышленники могут активизироваться на фоне ухода иностранных платежных сервисов. Мошенники представляются сотрудниками банка и убеждают, что вместе с уходом иностранных платежных систем пропадут и накопления. Жертве предлагают перевести деньги на безопасный счет. Этот счет на самом деле мошеннический. Также киберпреступники могут распространять фишинговые ссылки для оплаты под предлогом, что платежные сервисы не работают из-за санкций. Они могут воспользоваться и тем, что из Google Play и App Store пропадают некоторые приложения. Они подделывают их, маскируясь под официальные аккаунты компаний и предлагают пользователям срочно скачать их. Устанавливать приложения следует только из официальных источников и не переходить по подозрительным ссылкам, даже если их отправил знакомый, советуют эксперты. Если вредоносное приложение все же попало на смартфон или ПК, следует немедленно удалить его, провести сканирование антивирусом и связаться с банком. Ранее сообщалось, что южнокорейская компания Samsung объявила о прекращении поддержки карт платежной системы «МИР» в своем мобильном приложении Samsung Pay. Это произойдет, начиная с 3 апреля.