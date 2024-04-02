Пермяки вынуждены ходить по опасному мосту, чтобы попасть к соцобъектам

03 апреля 2024 в 02:59 Размер текста - 17 +

В селе Верхняя Сава разрушается мост (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители села Верхняя Сава Куединского района (Пермский край) ходят по опасному мосту через реку, которая разделяет населенный пункт на две части. Другого пути к соцобъектам в селе нет. Информация об этом опубликована в группе реготделения краевого «Народного фронта». «Люди в селе Верхняя Сава вынуждены ежедневно ходить по аварийному мосту через речку, чтобы попасть к соцобъектам. Они давно ждут обещанного ремонта», — пишут представители пермских общественников. По данным «фронтовиков», местные власти запланировали капремонт моста на 2025 год. Однако до сих пор нет даже проектной документации, которую должна была разработать проектная организация, — отмечают общественники. Ранее владелец горнолыжной базы из поселка Юго-Камский Пермского округа подал иск в краевой арбитражный суд, чтобы власти отремонтировали мост. Из-за неисправного моста и отсутствия качественных дорог к базе предприниматель несет убытки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители села Верхняя Сава Куединского района (Пермский край) ходят по опасному мосту через реку, которая разделяет населенный пункт на две части. Другого пути к соцобъектам в селе нет. Информация об этом опубликована в группе реготделения краевого «Народного фронта». «Люди в селе Верхняя Сава вынуждены ежедневно ходить по аварийному мосту через речку, чтобы попасть к соцобъектам. Они давно ждут обещанного ремонта», — пишут представители пермских общественников. По данным «фронтовиков», местные власти запланировали капремонт моста на 2025 год. Однако до сих пор нет даже проектной документации, которую должна была разработать проектная организация, — отмечают общественники. Ранее владелец горнолыжной базы из поселка Юго-Камский Пермского округа подал иск в краевой арбитражный суд, чтобы власти отремонтировали мост. Из-за неисправного моста и отсутствия качественных дорог к базе предприниматель несет убытки.