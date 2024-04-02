02 апреля 2024

Пермяки вынуждены ходить по опасному мосту, чтобы попасть к соцобъектам

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Тобол. Разное. Курган, кировский мост, аварийный мост, расхождение бетонных плин
В селе Верхняя Сава разрушается мост (архивное фото) Фото:

Жители села Верхняя Сава Куединского района (Пермский край) ходят по опасному мосту через реку, которая разделяет населенный пункт на две части. Другого пути к соцобъектам в селе нет. Информация об этом опубликована в группе реготделения краевого «Народного фронта».

«Люди в селе Верхняя Сава вынуждены ежедневно ходить по аварийному мосту через речку, чтобы попасть к соцобъектам. Они давно ждут обещанного ремонта», — пишут представители пермских общественников.

По данным «фронтовиков», местные власти запланировали капремонт моста на 2025 год. Однако до сих пор нет даже проектной документации, которую должна была разработать проектная организация, — отмечают общественники.

Ранее владелец горнолыжной базы из поселка Юго-Камский Пермского округа подал иск в краевой арбитражный суд, чтобы власти отремонтировали мост. Из-за неисправного моста и отсутствия качественных дорог к базе предприниматель несет убытки.

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Жители села Верхняя Сава Куединского района (Пермский край) ходят по опасному мосту через реку, которая разделяет населенный пункт на две части. Другого пути к соцобъектам в селе нет. Информация об этом опубликована в группе реготделения краевого «Народного фронта». «Люди в селе Верхняя Сава вынуждены ежедневно ходить по аварийному мосту через речку, чтобы попасть к соцобъектам. Они давно ждут обещанного ремонта», — пишут представители пермских общественников. По данным «фронтовиков», местные власти запланировали капремонт моста на 2025 год. Однако до сих пор нет даже проектной документации, которую должна была разработать проектная организация, — отмечают общественники. Ранее владелец горнолыжной базы из поселка Юго-Камский Пермского округа подал иск в краевой арбитражный суд, чтобы власти отремонтировали мост. Из-за неисправного моста и отсутствия качественных дорог к базе предприниматель несет убытки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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