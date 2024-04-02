02 апреля 2024

В Греции заявили о планах передать Украине оружие с белым фосфором

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В боеприпасах, которые Греция планирует передать Украине, содержится белый фосфор, заявил Папанастасис Фото:
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Греция планирует передать Украине вооружение, боеприпасы которого содержат белый фосфор. Об этом заявил депутат парламента Греции от КПГ Никос Папанастасис.

«На сегодняшнем заседании Комитета по программам вооружения парламента правительство представило на утверждение новый список систем вооружения и боеприпасов для 'продажи', включая десятки тысяч зажигательных танковых снарядов, содержащих 'белый фосфор', в Чехию, с конечным пунктом назначения на Украине», — передает слова Папанастасиса РИА Новости.

Папанастасис выразил мнение, что такие действия правительства «Новой демократии» способствуют совершению тяжких военных преступлений и ослабляют обороноспособность Греции. Он также указал на молчание других партий, которое воспринимается как соучастие в этом преступлении.

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Греция планирует передать Украине вооружение, боеприпасы которого содержат белый фосфор. Об этом заявил депутат парламента Греции от КПГ Никос Папанастасис. «На сегодняшнем заседании Комитета по программам вооружения парламента правительство представило на утверждение новый список систем вооружения и боеприпасов для 'продажи', включая десятки тысяч зажигательных танковых снарядов, содержащих 'белый фосфор', в Чехию, с конечным пунктом назначения на Украине», — передает слова Папанастасиса РИА Новости. Папанастасис выразил мнение, что такие действия правительства «Новой демократии» способствуют совершению тяжких военных преступлений и ослабляют обороноспособность Греции. Он также указал на молчание других партий, которое воспринимается как соучастие в этом преступлении.
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