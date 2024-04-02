02 апреля 2024

В России доля продаж китайских машин превысила 50%

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Китайские машины заполняют авторынок РФ Фото:

Россияне активно покупают китайские автомобили. Их доля в продажах на рынке в РФ превысила 50%. Об этом говорится в совместном исследовании OKS Labs (by Okkam) и РОМИР.

«Доля китайских автомобильных брендов в продажах в России увеличилась до 51%. За два года число дилерских центров под управлением китайских компаний выросло с 713 до 2 207, что вывело их в лидеры по этому показателю», — передает газета «Известия», ссылаясь на данные исследования.

Иномарки из КНР активно занимают свободные ниши после ухода ряда западных конкурентов. При этом, азиатские модели практически не уступают по цене и качеству другим зарубежным аналогам, передает RT экспертную оценку специалистов авторынка.

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Россияне активно покупают китайские автомобили. Их доля в продажах на рынке в РФ превысила 50%. Об этом говорится в совместном исследовании OKS Labs (by Okkam) и РОМИР. «Доля китайских автомобильных брендов в продажах в России увеличилась до 51%. За два года число дилерских центров под управлением китайских компаний выросло с 713 до 2 207, что вывело их в лидеры по этому показателю», — передает газета «Известия», ссылаясь на данные исследования. Иномарки из КНР активно занимают свободные ниши после ухода ряда западных конкурентов. При этом, азиатские модели практически не уступают по цене и качеству другим зарубежным аналогам, передает RT экспертную оценку специалистов авторынка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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