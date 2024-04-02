В России доля продаж китайских машин превысила 50%

03 апреля 2024 в 04:08 Размер текста - 17 +

Китайские машины заполняют авторынок РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Россияне активно покупают китайские автомобили. Их доля в продажах на рынке в РФ превысила 50%. Об этом говорится в совместном исследовании OKS Labs (by Okkam) и РОМИР. «Доля китайских автомобильных брендов в продажах в России увеличилась до 51%. За два года число дилерских центров под управлением китайских компаний выросло с 713 до 2 207, что вывело их в лидеры по этому показателю», — передает газета «Известия», ссылаясь на данные исследования. Иномарки из КНР активно занимают свободные ниши после ухода ряда западных конкурентов. При этом, азиатские модели практически не уступают по цене и качеству другим зарубежным аналогам, передает RT экспертную оценку специалистов авторынка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россияне активно покупают китайские автомобили. Их доля в продажах на рынке в РФ превысила 50%. Об этом говорится в совместном исследовании OKS Labs (by Okkam) и РОМИР. «Доля китайских автомобильных брендов в продажах в России увеличилась до 51%. За два года число дилерских центров под управлением китайских компаний выросло с 713 до 2 207, что вывело их в лидеры по этому показателю», — передает газета «Известия», ссылаясь на данные исследования. Иномарки из КНР активно занимают свободные ниши после ухода ряда западных конкурентов. При этом, азиатские модели практически не уступают по цене и качеству другим зарубежным аналогам, передает RT экспертную оценку специалистов авторынка.