В нескольких городах Турции начались массовые протесты из-за муниципальных выборов. Часть людей устраивает драки с полицией и стреляет из автоматов, сообщили в соцсети.
«Десятки человек устраивают драки с полицией, стреляют из автоматов на улицах, поджигают покрышки и кидают коктейли Молотова в правоохранителей. В ответ получают слезоточивый газ и удары дубинками», — пишет telegram-канал Shot.
Протесты начались из-за решения избиркома провинции Ван отстранить от выборов кандидата от партии DEM Абдуллы Зейдана. По данным telegram-канала, он одержал победу на выборах, но мандат получил кандидат от партии действующего президента Турции Реджепа Эрдогана.
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