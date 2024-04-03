В Турции начались массовые беспорядки с перестрелкой. Видео

03 апреля 2024 в 05:20 Размер текста - 17 +

Протестующие стреляют из автоматов, сообщает telegram-канал Shot Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В нескольких городах Турции начались массовые протесты из-за муниципальных выборов. Часть людей устраивает драки с полицией и стреляет из автоматов, сообщили в соцсети. «Десятки человек устраивают драки с полицией, стреляют из автоматов на улицах, поджигают покрышки и кидают коктейли Молотова в правоохранителей. В ответ получают слезоточивый газ и удары дубинками», — пишет telegram-канал Shot. Протесты начались из-за решения избиркома провинции Ван отстранить от выборов кандидата от партии DEM Абдуллы Зейдана. По данным telegram-канала, он одержал победу на выборах, но мандат получил кандидат от партии действующего президента Турции Реджепа Эрдогана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В нескольких городах Турции начались массовые протесты из-за муниципальных выборов. Часть людей устраивает драки с полицией и стреляет из автоматов, сообщили в соцсети. «Десятки человек устраивают драки с полицией, стреляют из автоматов на улицах, поджигают покрышки и кидают коктейли Молотова в правоохранителей. В ответ получают слезоточивый газ и удары дубинками», — пишет telegram-канал Shot. Протесты начались из-за решения избиркома провинции Ван отстранить от выборов кандидата от партии DEM Абдуллы Зейдана. По данным telegram-канала, он одержал победу на выборах, но мандат получил кандидат от партии действующего президента Турции Реджепа Эрдогана.