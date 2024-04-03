В России возник массовый дефицит судей

03 апреля 2024 в 06:02 Размер текста - 17 +

Текучесть кадров связана с низким уровнем оплаты труда при высокой нагрузке (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России не хватает 4000 судей. Нехватка кадров негативно сказывается на общей нагрузке. Об этом сообщил председатель Совета судей Виктор Момотов. «Количество вакантных должностей судей федеральных судов общей юрисдикции составляет 3581 вакансия (14,05%), а количество вакантных должностей судей федеральных арбитражных судов — 599 (13,33%). Из-за этого объем работы фактически распределяется на действующих судей, что негативно влияет на нагрузку», — передает слова Момотова газета «Ведомости». По его словам, ситуация с работниками аппаратов судов еще сложнее. Это связано с низкой оплатой труда, высокой нагрузкой и недостаточной квалификаций кандидатов, сообщил глава совета. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) также нехватка кадров. Она составляет 19%, пишет «Национальная служба новостей». В ведомстве призвали принять меры. Глава ФСИН Аркадий Гостев отметил, что речь должна идти об увеличении окладов сотрудников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России не хватает 4000 судей. Нехватка кадров негативно сказывается на общей нагрузке. Об этом сообщил председатель Совета судей Виктор Момотов. «Количество вакантных должностей судей федеральных судов общей юрисдикции составляет 3581 вакансия (14,05%), а количество вакантных должностей судей федеральных арбитражных судов — 599 (13,33%). Из-за этого объем работы фактически распределяется на действующих судей, что негативно влияет на нагрузку», — передает слова Момотова газета «Ведомости». По его словам, ситуация с работниками аппаратов судов еще сложнее. Это связано с низкой оплатой труда, высокой нагрузкой и недостаточной квалификаций кандидатов, сообщил глава совета. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) также нехватка кадров. Она составляет 19%, пишет «Национальная служба новостей». В ведомстве призвали принять меры. Глава ФСИН Аркадий Гостев отметил, что речь должна идти об увеличении окладов сотрудников.