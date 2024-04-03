Японский аэропорт прекратил прием и вылет рейсов из-за землетрясений у Тайваня

Аэропорт Наха приостановил прием и вылет рейсов, сообщает Киодо
Аэропорт Наха на Окинаве (Япония) приостановил работу из-за угрозы цунами после серии землетрясений у Тайваня. Об этом сообщает агентство Киодо.
Аэропорт приостановил прием и вылет рейсов, говорится в материале. Люди, находящиеся в аэропорту, были эвакуированы на третий этаж здания в целях безопасности.
Сильные землетрясения произошли у восточного побережья Тайваня утром в среду 3 апреля. Магнитуда составила 7,5, что вызвало опасения цунами в регионе.
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