Японский аэропорт прекратил прием и вылет рейсов из-за землетрясений у Тайваня

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Клипарт "Самолеты". Тюмень, самолет
Аэропорт Наха приостановил прием и вылет рейсов, сообщает Киодо Фото:

Аэропорт Наха на Окинаве (Япония) приостановил работу из-за угрозы цунами после серии землетрясений у Тайваня. Об этом сообщает агентство Киодо.

Аэропорт приостановил прием и вылет рейсов, говорится в материале. Люди, находящиеся в аэропорту, были эвакуированы на третий этаж здания в целях безопасности.

Сильные землетрясения произошли у восточного побережья Тайваня утром в среду 3 апреля. Магнитуда составила 7,5, что вызвало опасения цунами в регионе.

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Аэропорт Наха на Окинаве (Япония) приостановил работу из-за угрозы цунами после серии землетрясений у Тайваня. Об этом сообщает агентство Киодо. Аэропорт приостановил прием и вылет рейсов, говорится в материале. Люди, находящиеся в аэропорту, были эвакуированы на третий этаж здания в целях безопасности. Сильные землетрясения произошли у восточного побережья Тайваня утром в среду 3 апреля. Магнитуда составила 7,5, что вызвало опасения цунами в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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