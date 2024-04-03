Крупнейший в мире производитель чипов эвакуировал заводы на Тайване после мощных землетрясений

Bloomberg: на Тайване создатель чипов TSMC эвакуирует заводы из-за землетрясения
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Башня Тайбэй 101, Тайвань. Stock, ночь, город, тайвань, taipei 101
TSMC оценивает масштабы ущерба на данный момент Фото:

Крупное землетрясение вынудило ведущего производителя полупроводников на Тайване TSMC приступить к эвакуации своих производственных мощностей. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«TSMC эвакуировала заводские площади после того, как крупное землетрясение в среду потрясло ее родной остров, поставив под угрозу производство у крупнейшего в мире производителя передовых чипов», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что в настоящее время компания проводит оценку ущерба, причиненного стихийным бедствием.

По их словам, TSMC является партнером крупных технологических гигантов, включая Apple и Nvidia. В статье подчеркнули, что незначительные колебания могут привести к повреждению высокоточных полупроводниковых изделий.

Ранее сообщалось, что после сильных подземных толчков на Тайване некоторые здания в городе Хуалянь обрушились, передает телеканал 360. За первым землетрясением с магнитудой 7,5 случилось еще несколько толчков магнитудой от 5,4 до 3,9.

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Крупное землетрясение вынудило ведущего производителя полупроводников на Тайване TSMC приступить к эвакуации своих производственных мощностей. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «TSMC эвакуировала заводские площади после того, как крупное землетрясение в среду потрясло ее родной остров, поставив под угрозу производство у крупнейшего в мире производителя передовых чипов», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что в настоящее время компания проводит оценку ущерба, причиненного стихийным бедствием. По их словам, TSMC является партнером крупных технологических гигантов, включая Apple и Nvidia. В статье подчеркнули, что незначительные колебания могут привести к повреждению высокоточных полупроводниковых изделий. Ранее сообщалось, что после сильных подземных толчков на Тайване некоторые здания в городе Хуалянь обрушились, передает телеканал 360. За первым землетрясением с магнитудой 7,5 случилось еще несколько толчков магнитудой от 5,4 до 3,9.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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