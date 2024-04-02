02 апреля 2024

Проект по ремонту подъездов в ХМАО отмечен в специальной номинации от ВЭБ.РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, магнитогорск, подъезд, ремонт
Нижневартовск отмечен в специальной номинации от ВЭБ.РФ за проект по ремонту подъездов Фото:

Нижневартовск отмечен в специальной номинации от ВЭБ.РФ за проект по ремонту подъездов в многоэтажных домах. Награда присуждена на церемонии закрытия программы городского развития «Пять шагов для городов» на выставке-форуме «Россия», рассказал мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

«Был рад и горд получить награду от председателя корпорации развития „ВЭБ.РФ“ Игоря Ивановича Шувалова за успехи в реализации программы „Пять шагов для городов“. … В Нижневартовске в соответствии с рекомендациями программы были обновлены входные группы многоквартирных домов», — написал Кощенко в своем telegram-канале.

Награду мэру города вручил лично Шувалов. Также для конкурса в Нижневартовске был организован фестиваль уличных художников и внедрены инновационные формы проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нижневартовск отмечен в специальной номинации от ВЭБ.РФ за проект по ремонту подъездов в многоэтажных домах. Награда присуждена на церемонии закрытия программы городского развития «Пять шагов для городов» на выставке-форуме «Россия», рассказал мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко. «Был рад и горд получить награду от председателя корпорации развития „ВЭБ.РФ“ Игоря Ивановича Шувалова за успехи в реализации программы „Пять шагов для городов“. … В Нижневартовске в соответствии с рекомендациями программы были обновлены входные группы многоквартирных домов», — написал Кощенко в своем telegram-канале. Награду мэру города вручил лично Шувалов. Также для конкурса в Нижневартовске был организован фестиваль уличных художников и внедрены инновационные формы проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...