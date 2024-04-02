Проект по ремонту подъездов в ХМАО отмечен в специальной номинации от ВЭБ.РФ

Нижневартовск отмечен в специальной номинации от ВЭБ.РФ за проект по ремонту подъездов в многоэтажных домах. Награда присуждена на церемонии закрытия программы городского развития «Пять шагов для городов» на выставке-форуме «Россия», рассказал мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко.
«Был рад и горд получить награду от председателя корпорации развития „ВЭБ.РФ“ Игоря Ивановича Шувалова за успехи в реализации программы „Пять шагов для городов“. … В Нижневартовске в соответствии с рекомендациями программы были обновлены входные группы многоквартирных домов», — написал Кощенко в своем telegram-канале.
Награду мэру города вручил лично Шувалов. Также для конкурса в Нижневартовске был организован фестиваль уличных художников и внедрены инновационные формы проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий.
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