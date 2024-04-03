Соседи российского предателя-перебежчика в шоке после его убийства и массовых допросов

Очевидец Пабло: соседей Кузьминова в Испании часто допрашивали
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В день убийства Максима Кузьминова никто не замечал ничего подозрительного Фото:

В испанском муниципалитете Вильяхойоса после убийства российского перебежчика Максима Кузьминова в феврале, местные жители подверглись интенсивным допросам. Об этом сообщил сосед Пабло, проживающий в том же доме, где, предположительно, жил Кузьминов.

«Как видите, некоторые соседи из этого корпуса до сих пор находятся в шоке. Предполагаю, что это связано с тем, что в последнее время к ним приезжало много следователей, журналистов, полицейских», — заявил Пабло в беседе с РИА Новости. По его словам, соседи подверглись большому количеству допросов.

Он также уточнил, что ни он, ни его сын не видели и не слышали ничего подозрительного в день преступления. Другие жители комплекса также заявили, что не знакомы с Кузьминовым, который переехал в Вильяхойосу относительно недавно. Еще один местный житель Хави отметил, что из-за большого количества туристов и постоянной смены населения в городке сложно отслеживать всех приезжих.

Российский летчик Максим Кузьминов совершил угон вертолета и перелетел на Украину, где был в контакте с разведкой страны. На украинской пресс-конференции Кузьминов признался в подписке на telegram-канал украинской разведки и последующем общении с ними. В день угона вертолета на борту находились еще два члена экипажа, которые покинули вертолет и могли быть убиты. После операции Кузьминов переселился в Испанию, о его прибытии были осведомлены испанские власти. Убийцы сбежавшего в Испанию Кузьминова стреляли в него шесть раз, передает телеканал 360.

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В испанском муниципалитете Вильяхойоса после убийства российского перебежчика Максима Кузьминова в феврале, местные жители подверглись интенсивным допросам. Об этом сообщил сосед Пабло, проживающий в том же доме, где, предположительно, жил Кузьминов. «Как видите, некоторые соседи из этого корпуса до сих пор находятся в шоке. Предполагаю, что это связано с тем, что в последнее время к ним приезжало много следователей, журналистов, полицейских», — заявил Пабло в беседе с РИА Новости. По его словам, соседи подверглись большому количеству допросов. Он также уточнил, что ни он, ни его сын не видели и не слышали ничего подозрительного в день преступления. Другие жители комплекса также заявили, что не знакомы с Кузьминовым, который переехал в Вильяхойосу относительно недавно. Еще один местный житель Хави отметил, что из-за большого количества туристов и постоянной смены населения в городке сложно отслеживать всех приезжих. Российский летчик Максим Кузьминов совершил угон вертолета и перелетел на Украину, где был в контакте с разведкой страны. На украинской пресс-конференции Кузьминов признался в подписке на telegram-канал украинской разведки и последующем общении с ними. В день угона вертолета на борту находились еще два члена экипажа, которые покинули вертолет и могли быть убиты. После операции Кузьминов переселился в Испанию, о его прибытии были осведомлены испанские власти. Убийцы сбежавшего в Испанию Кузьминова стреляли в него шесть раз, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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