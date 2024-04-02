В Челябинской области в ночь на 3 апреля в двух пожарах погибло четыре человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, причинами пожаров стали короткое замыкание и неосторожность при курении.
«Поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в поселке Тургояк в Миассе. В результате ЧП погибли два человека. Также в ночное время загорелся частный жилой дом в село Большой Куяш Кунашакского района. Жертвами огненной стихии стали два человека», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Там отметили, что трагедии можно было бы избежать. Но дома не были оборудованы пожарными извещателями. Погибшие не учуяли опасность заранее и не смогли спастись.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!