02 апреля 2024

В двух ночных пожарах погибло четверо челябинцев. Видео

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Противопаводковые учения. Магнитогорск, мчс, снег, паводок, пожарный рукав, весна, пожарные
К приезду пожарных команд челябинцы уже погибли Фото:

В Челябинской области в ночь на 3 апреля в двух пожарах погибло четыре человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, причинами пожаров стали короткое замыкание и неосторожность при курении.

«Поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в поселке Тургояк в Миассе. В результате ЧП погибли два человека. Также в ночное время загорелся частный жилой дом в село Большой Куяш Кунашакского района. Жертвами огненной стихии стали два человека», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Там отметили, что трагедии можно было бы избежать. Но дома не были оборудованы пожарными извещателями. Погибшие не учуяли опасность заранее и не смогли спастись.

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В Челябинской области в ночь на 3 апреля в двух пожарах погибло четыре человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, причинами пожаров стали короткое замыкание и неосторожность при курении. «Поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в поселке Тургояк в Миассе. В результате ЧП погибли два человека. Также в ночное время загорелся частный жилой дом в село Большой Куяш Кунашакского района. Жертвами огненной стихии стали два человека», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Там отметили, что трагедии можно было бы избежать. Но дома не были оборудованы пожарными извещателями. Погибшие не учуяли опасность заранее и не смогли спастись.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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