В двух ночных пожарах погибло четверо челябинцев. Видео

03 апреля 2024 в 09:27 Размер текста - 17 +

К приезду пожарных команд челябинцы уже погибли Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области в ночь на 3 апреля в двух пожарах погибло четыре человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, причинами пожаров стали короткое замыкание и неосторожность при курении. «Поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в поселке Тургояк в Миассе. В результате ЧП погибли два человека. Также в ночное время загорелся частный жилой дом в село Большой Куяш Кунашакского района. Жертвами огненной стихии стали два человека», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Там отметили, что трагедии можно было бы избежать. Но дома не были оборудованы пожарными извещателями. Погибшие не учуяли опасность заранее и не смогли спастись. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в ночь на 3 апреля в двух пожарах погибло четыре человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, причинами пожаров стали короткое замыкание и неосторожность при курении. «Поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в поселке Тургояк в Миассе. В результате ЧП погибли два человека. Также в ночное время загорелся частный жилой дом в село Большой Куяш Кунашакского района. Жертвами огненной стихии стали два человека», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Там отметили, что трагедии можно было бы избежать. Но дома не были оборудованы пожарными извещателями. Погибшие не учуяли опасность заранее и не смогли спастись.