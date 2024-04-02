В СКР воздержались от комментариев
В Екатеринбурге утром 3 апреля возле Университетского переулка (рядом с УрГЭУ) обнаружили труп застреленного мужчины. Рядом с телом лежит ружье, рассказал корреспондент URA.RU.
На месте происшествия работают полиция и СКР. Примерный возраст погибшего составляет от 35 до 55 лет. Силовики опросили жильцов соседнего дома.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
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