02 апреля 2024

В Екатеринбурге возле университета нашли застреленного мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, следственный комитет, автомобиль, комитет, ск, следственный
В СКР воздержались от комментариев Фото:

В Екатеринбурге утром 3 апреля возле Университетского переулка (рядом с УрГЭУ) обнаружили труп застреленного мужчины. Рядом с телом лежит ружье, рассказал корреспондент URA.RU.

На месте происшествия работают полиция и СКР. Примерный возраст погибшего составляет от 35 до 55 лет. Силовики опросили жильцов соседнего дома.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.

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В Екатеринбурге утром 3 апреля возле Университетского переулка (рядом с УрГЭУ) обнаружили труп застреленного мужчины. Рядом с телом лежит ружье, рассказал корреспондент URA.RU. На месте происшествия работают полиция и СКР. Примерный возраст погибшего составляет от 35 до 55 лет. Силовики опросили жильцов соседнего дома. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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