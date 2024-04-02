Дефицит кадров в Челябинске хотят решить за счет автоматизации рабочих процессов

03 апреля 2024 в 10:23 Размер текста - 17 +

В Челябинске часть работодателей планирует вложить в автоматизацию рабочих процессов более 10 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 67% работодателей уверены, что автоматизация рабочих процессов поможет решить проблему с дефицитом кадров. При этом 50% бизнесменов готовы в это вложить более миллиона рублей, 31% от одного до пяти миллионов, а 10% рассматривают сумму от пяти до десяти миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Зарплата.ру». «В Челябинске 67% работодателей согласны, что автоматизация станет ключевым инструментом в борьбе с кадровым дефицитом в ближайшие годы. В мегаполисе треть опрошенных работодателей планируют автоматизировать процессы в компании в ближайшие пару лет, четверть уже автоматизируют процессы в последние три года и планируют продолжить, 34% уже автоматизировали ряд процессов и планируют продолжить, 6% автоматизировали ряд процессов, но не планируют продолжать. И только 5% не планируют автоматизацию», — сообщили в пресс-службе. Аналитики отмечают, данные результаты опроса показывают, что автоматизация процессов становится все более важным элементом для компаний, особенно в контексте решения проблемы кадрового дефицита. Популярными процессами для автоматизации стали бухгалтерия (55%), документооборот (53%), коммуникация с клиентами (39%), логистика (37%), оценка эффективности (35%), производственные процессы (35%), продажи (31%), планирование (31%), складские процессы (30%), прогнозирование спроса (19%) и процессы по подбору персонала (15%). При этом сотрудникам, работа которых будет более автоматизирована, 67% работодателей предложат обучение более актуальным навыкам, 40% попытаются найти другое применение навыкам этих сотрудников, 13% предложат самостоятельно пройти обучение новым навыкам, 4% планируют уменьшить зарплату, но оставить сотрудников в штате, и только 2% готовы уволить работников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 67% работодателей уверены, что автоматизация рабочих процессов поможет решить проблему с дефицитом кадров. При этом 50% бизнесменов готовы в это вложить более миллиона рублей, 31% от одного до пяти миллионов, а 10% рассматривают сумму от пяти до десяти миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Зарплата.ру». «В Челябинске 67% работодателей согласны, что автоматизация станет ключевым инструментом в борьбе с кадровым дефицитом в ближайшие годы. В мегаполисе треть опрошенных работодателей планируют автоматизировать процессы в компании в ближайшие пару лет, четверть уже автоматизируют процессы в последние три года и планируют продолжить, 34% уже автоматизировали ряд процессов и планируют продолжить, 6% автоматизировали ряд процессов, но не планируют продолжать. И только 5% не планируют автоматизацию», — сообщили в пресс-службе. Аналитики отмечают, данные результаты опроса показывают, что автоматизация процессов становится все более важным элементом для компаний, особенно в контексте решения проблемы кадрового дефицита. Популярными процессами для автоматизации стали бухгалтерия (55%), документооборот (53%), коммуникация с клиентами (39%), логистика (37%), оценка эффективности (35%), производственные процессы (35%), продажи (31%), планирование (31%), складские процессы (30%), прогнозирование спроса (19%) и процессы по подбору персонала (15%). При этом сотрудникам, работа которых будет более автоматизирована, 67% работодателей предложат обучение более актуальным навыкам, 40% попытаются найти другое применение навыкам этих сотрудников, 13% предложат самостоятельно пройти обучение новым навыкам, 4% планируют уменьшить зарплату, но оставить сотрудников в штате, и только 2% готовы уволить работников.