Губернатор Комарова обозначила задачи по весеннему призыву в ХМАО

03 апреля 2024 в 10:44 Размер текста - 17 +

Губернатор Наталья Комарова обозначила задачи по набору срочников в Югре Фото: Влад Суханов © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2024 Во время весеннего призыва в ХМАО особое внимание власти уделят вакцинации югорчан, которые идут в армию, а также безопасности на пунктах отбора на военную службу. Такие задачи обозначила губернатор региона Наталья Комарова. «В плане мероприятий проведения призыва граждан автономного округа на военную службу в апреле — июле 2024 года необходимо уделить особое внимание организации профилактической вакцинации призывников, обеспечению комплексной безопасности на сборном пункте автономного округа, призывных пунктах военных комиссариатов муниципальных образований», — приводят слова Комаровой на сайте окружного правительства. Сборный пункт автономного округа уже подготовили для приема призывников. По новым правилам, на срочную службу призовут граждан в возрасте от 18 до 30 лет (исключая тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому 28 или 29 лет и кто находится в запасе). Согласно информации ОТРК «Югра», весной на военную службу из ХМАО планируют призвать 1732 срочников. Ранее URA.RU рассказывало, как будет проходить весенний призыв в 2024 году в России. Традиционно он продлится с 1 апреля по 15 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время весеннего призыва в ХМАО особое внимание власти уделят вакцинации югорчан, которые идут в армию, а также безопасности на пунктах отбора на военную службу. Такие задачи обозначила губернатор региона Наталья Комарова. «В плане мероприятий проведения призыва граждан автономного округа на военную службу в апреле — июле 2024 года необходимо уделить особое внимание организации профилактической вакцинации призывников, обеспечению комплексной безопасности на сборном пункте автономного округа, призывных пунктах военных комиссариатов муниципальных образований», — приводят слова Комаровой на сайте окружного правительства. Сборный пункт автономного округа уже подготовили для приема призывников. По новым правилам, на срочную службу призовут граждан в возрасте от 18 до 30 лет (исключая тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому 28 или 29 лет и кто находится в запасе). Согласно информации ОТРК «Югра», весной на военную службу из ХМАО планируют призвать 1732 срочников. Ранее URA.RU рассказывало, как будет проходить весенний призыв в 2024 году в России. Традиционно он продлится с 1 апреля по 15 июля.