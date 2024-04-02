02 апреля 2024

Губернатор Комарова обозначила задачи по весеннему призыву в ХМАО

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Финал и награждение конкурса профессионального мастерства энергетиков. Нижневартовск, комарова наталья
Губернатор Наталья Комарова обозначила задачи по набору срочников в Югре Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2024

Во время весеннего призыва в ХМАО особое внимание власти уделят вакцинации югорчан, которые идут в армию, а также безопасности на пунктах отбора на военную службу. Такие задачи обозначила губернатор региона Наталья Комарова.

«В плане мероприятий проведения призыва граждан автономного округа на военную службу в апреле — июле 2024 года необходимо уделить особое внимание организации профилактической вакцинации призывников, обеспечению комплексной безопасности на сборном пункте автономного округа, призывных пунктах военных комиссариатов муниципальных образований», — приводят слова Комаровой на сайте окружного правительства. Сборный пункт автономного округа уже подготовили для приема призывников.

По новым правилам, на срочную службу призовут граждан в возрасте от 18 до 30 лет (исключая тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому 28 или 29 лет и кто находится в запасе). Согласно информации ОТРК «Югра», весной на военную службу из ХМАО планируют призвать 1732 срочников.

Ранее URA.RU рассказывало, как будет проходить весенний призыв в 2024 году в России. Традиционно он продлится с 1 апреля по 15 июля.

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Во время весеннего призыва в ХМАО особое внимание власти уделят вакцинации югорчан, которые идут в армию, а также безопасности на пунктах отбора на военную службу. Такие задачи обозначила губернатор региона Наталья Комарова. «В плане мероприятий проведения призыва граждан автономного округа на военную службу в апреле — июле 2024 года необходимо уделить особое внимание организации профилактической вакцинации призывников, обеспечению комплексной безопасности на сборном пункте автономного округа, призывных пунктах военных комиссариатов муниципальных образований», — приводят слова Комаровой на сайте окружного правительства. Сборный пункт автономного округа уже подготовили для приема призывников. По новым правилам, на срочную службу призовут граждан в возрасте от 18 до 30 лет (исключая тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому 28 или 29 лет и кто находится в запасе). Согласно информации ОТРК «Югра», весной на военную службу из ХМАО планируют призвать 1732 срочников. Ранее URA.RU рассказывало, как будет проходить весенний призыв в 2024 году в России. Традиционно он продлится с 1 апреля по 15 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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