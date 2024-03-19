Весенний призыв-2024: как будут вручать повестки по новым правилам. Инфографика

Весенний призыв в России начнется с 1 апреля

19 марта 2024 в 08:18 Размер текста - 17 +

Повестка будет считаться врученной с момента публикации в личном кабинете на портале «Госуслуг» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Военный призыв в России в 2024 году традиционно пройдет в две волны: весенний — с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря. При этом начнут действовать новые правила при призыве на службу. URA.RU рассказывает о том, что изменится в текущем году, а также о том, как будут вручаться повестки. Призывной возраст С 1 января 2024 года призывной возраст будет увеличен с 27 до 30 лет, при этом минимальный возраст останется на уровне 18 лет. Новые правила начнут действовать уже во время весеннего призыва, однако они не коснутся тех, кто уже отправлен в запас — все, кому исполнилось 27 лет до 2023 года, могут не переживать, что их отправят на срочную службу. Электронные повестки В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание электронного реестра призывников. Этот шаг направлен на упрощение и ускорение процессов, связанных с призывом граждан на военную службу. Что такое электронный реестр призывников? Электронный реестр призывников — это база данных, содержащая всю необходимую информацию о лицах, подлежащих призыву на военную службу. Доступ к этой системе имеют военные комиссариаты, что позволяет им оперативно обновлять и использовать данные для организации призывных кампаний. Повестки Одним из ключевых нововведений, которое предполагает введение электронного реестра, является использование электронных повесток. Такие повестки размещаются в личном кабинете призывника на портале «Госуслуги» и считаются официально врученными. Это означает, что теперь необязательно ждать вручения бумажной повестки лично в руки — достаточно проверить свой личный кабинет. Таким образом, теперь повестки могут приходить в двух форматах: бумажном и электронном. Как вручат повестки Бумажные повестки могут вручить сотрудники военкомата, местной администрации, а также по месту учебы или работы. При этом документ считается врученным только после подписи призывника. Кроме того, бумажную повестку могут вручить заказным письмом, в таком случае она считается врученной при уведомлении о вручении. Электронная повестка размещается в реестре повесток. Она считается врученной после уведомления призывника на портале «Госуслуг». Если у призывника нет доступа к «Госуслугам (например, не скачано приложение на телефон)», повестку будут считать врученной по истечению семи дней. Полноценный запуск единого реестра Предполагается, что через полгода после начала тестирования, то есть уже в 2024 году, единый реестр воинского учета начнет функционировать в полном объеме. Это означает, что все призывники смогут получать электронные повестки без необходимости дублирования бумажными версиями. Важность уведомления Необходимо отметить, что получение электронной повестки обладает такой же юридической силой, как и традиционная бумажная. Это значит, что игнорирование уведомления может повлечь за собой административную или даже уголовную ответственность. Увеличение штрафов за уклонение от воинской службы Новость по теме Призыв-2024: кто пойдет на срочную службу и как будут приходить повестки В июле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за уклонение от призыва на военную службу. Согласно новым правилам, штрафы за неявку в военкомат по повестке возросли и теперь составляют от 10 до 30 тысяч рублей. Также предусмотрено наказание для призывников, которые не уведомили военкомат о смене семейного положения, места жительства, места работы или учебы. За такие проступки закон предусматривает штрафы от 1 до 5 тысяч рублей. Призывники, покидающие место жительства на срок свыше трех месяцев во время призыва и не сообщающие об этом в военкомат, столкнутся со штрафами в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Уклонение от прохождения медицинской комиссии теперь также карается более строго. Вместо предупреждения, как это было ранее, нарушителей ожидает штраф от 15 до 25 тысяч рублей. Для лиц, уклоняющихся от службы в армии, предусмотрена уголовная ответственность. Им может грозить штраф до 200 тысяч рублей, арест до шести месяцев, принудительные работы сроком до двух лет или лишение свободы. Кто получит отсрочку от армии Отсрочку могут получить студенты вузов и колледжей с государственной аккредитацией — это касается также учащихся в аспирантуре и ординатуре. Во время защиты диссертации также можно получить отсрочку в течение года после окончания обучения. При этом, если студента отчислят, то отсрочка перестает действовать, и его могут призвать в армию. Призывники, имеющие временные заболевания, могут получить отсрочку на один год. Для подтверждения своего состояния необходимо пройти медицинскую комиссию, которая определит возможность продления или отмены отсрочки. Отсрочка предоставляется также тем, кто ухаживает за близкими родственниками, нуждающимися в постоянном наблюдении по медицинским показаниям, если нет других лиц, способных оказать такую помощь. Кто еще может рассчитывать на отсрочку: Отцы двух детей;

Отцы одного ребенка при условии, что супруга находится на поздних сроках беременности;

Отцы-одиночки;

Отцы детей-инвалидов в возрасте до трех лет;

Военнообязанные опекуны или попечители родных братьев и сестер (если больше некому);

Лица с непогашенной судимостью;

Лица с ученой степенью;

IT-специалисты (работодателю необходимо было подать заявку до 11 августа);

Сотрудники МВД, ФСБ, МЧС;

Родственники погибших при исполнении военной службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный призыв в России в 2024 году традиционно пройдет в две волны: весенний — с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря. При этом начнут действовать новые правила при призыве на службу. URA.RU рассказывает о том, что изменится в текущем году, а также о том, как будут вручаться повестки. С 1 января 2024 года призывной возраст будет увеличен с 27 до 30 лет, при этом минимальный возраст останется на уровне 18 лет. Новые правила начнут действовать уже во время весеннего призыва, однако они не коснутся тех, кто уже отправлен в запас — все, кому исполнилось 27 лет до 2023 года, могут не переживать, что их отправят на срочную службу. В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание электронного реестра призывников. Этот шаг направлен на упрощение и ускорение процессов, связанных с призывом граждан на военную службу. Электронный реестр призывников — это база данных, содержащая всю необходимую информацию о лицах, подлежащих призыву на военную службу. Доступ к этой системе имеют военные комиссариаты, что позволяет им оперативно обновлять и использовать данные для организации призывных кампаний. Одним из ключевых нововведений, которое предполагает введение электронного реестра, является использование электронных повесток. Такие повестки размещаются в личном кабинете призывника на портале «Госуслуги» и считаются официально врученными. Это означает, что теперь необязательно ждать вручения бумажной повестки лично в руки — достаточно проверить свой личный кабинет. Таким образом, теперь повестки могут приходить в двух форматах: бумажном и электронном. Бумажные повестки могут вручить сотрудники военкомата, местной администрации, а также по месту учебы или работы. При этом документ считается врученным только после подписи призывника. Кроме того, бумажную повестку могут вручить заказным письмом, в таком случае она считается врученной при уведомлении о вручении. Электронная повестка размещается в реестре повесток. Она считается врученной после уведомления призывника на портале «Госуслуг». Если у призывника нет доступа к «Госуслугам (например, не скачано приложение на телефон)», повестку будут считать врученной по истечению семи дней. Предполагается, что через полгода после начала тестирования, то есть уже в 2024 году, единый реестр воинского учета начнет функционировать в полном объеме. Это означает, что все призывники смогут получать электронные повестки без необходимости дублирования бумажными версиями. Необходимо отметить, что получение электронной повестки обладает такой же юридической силой, как и традиционная бумажная. Это значит, что игнорирование уведомления может повлечь за собой административную или даже уголовную ответственность. В июле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за уклонение от призыва на военную службу. Согласно новым правилам, штрафы за неявку в военкомат по повестке возросли и теперь составляют от 10 до 30 тысяч рублей. Также предусмотрено наказание для призывников, которые не уведомили военкомат о смене семейного положения, места жительства, места работы или учебы. За такие проступки закон предусматривает штрафы от 1 до 5 тысяч рублей. Призывники, покидающие место жительства на срок свыше трех месяцев во время призыва и не сообщающие об этом в военкомат, столкнутся со штрафами в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Уклонение от прохождения медицинской комиссии теперь также карается более строго. Вместо предупреждения, как это было ранее, нарушителей ожидает штраф от 15 до 25 тысяч рублей. Для лиц, уклоняющихся от службы в армии, предусмотрена уголовная ответственность. Им может грозить штраф до 200 тысяч рублей, арест до шести месяцев, принудительные работы сроком до двух лет или лишение свободы. Отсрочку могут получить студенты вузов и колледжей с государственной аккредитацией — это касается также учащихся в аспирантуре и ординатуре. Во время защиты диссертации также можно получить отсрочку в течение года после окончания обучения. При этом, если студента отчислят, то отсрочка перестает действовать, и его могут призвать в армию. Призывники, имеющие временные заболевания, могут получить отсрочку на один год. Для подтверждения своего состояния необходимо пройти медицинскую комиссию, которая определит возможность продления или отмены отсрочки. Отсрочка предоставляется также тем, кто ухаживает за близкими родственниками, нуждающимися в постоянном наблюдении по медицинским показаниям, если нет других лиц, способных оказать такую помощь. Кто еще может рассчитывать на отсрочку: