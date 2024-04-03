В мире Россия примет жесткие меры против Израиля за удар по консульству Ирана РФ подготовила проект СБ ООН с осуждением удара Израиля по консульству Ирана 03 апреля 2024 в 10:55 Размер текста - 17 + Проект станет проверкой для Запада Фото: Министерство обороны Израиля Россия предложила на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект заявления, в котором осуждается недавний удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Мы по договоренности с иранскими и сирийскими коллегами распространили проект заявления СБ для прессы с осуждением произошедшего», — заявил Полянский в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что эта инициатива станет проверкой для Запада. Новость по теме Израиль ударил по консульству Ирана в Сирии: как отреагировало мировое сообщество 1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в Дамаске. В результате атаки погиб генерал Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Захеди, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Россия предложила на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект заявления, в котором осуждается недавний удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Мы по договоренности с иранскими и сирийскими коллегами распространили проект заявления СБ для прессы с осуждением произошедшего», — заявил Полянский в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что эта инициатива станет проверкой для Запада. 1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в Дамаске. В результате атаки погиб генерал Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Захеди, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям