Россия примет жесткие меры против Израиля за удар по консульству Ирана

РФ подготовила проект СБ ООН с осуждением удара Израиля по консульству Ирана
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, флаг, сектор газа,  stock, цахал, наземная операция
Проект станет проверкой для Запада Фото:

Россия предложила на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект заявления, в котором осуждается недавний удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы по договоренности с иранскими и сирийскими коллегами распространили проект заявления СБ для прессы с осуждением произошедшего», — заявил Полянский в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что эта инициатива станет проверкой для Запада.

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1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в Дамаске. В результате атаки погиб генерал Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Захеди, передает телеканал 360.

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Россия предложила на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект заявления, в котором осуждается недавний удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Мы по договоренности с иранскими и сирийскими коллегами распространили проект заявления СБ для прессы с осуждением произошедшего», — заявил Полянский в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что эта инициатива станет проверкой для Запада. 1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в Дамаске. В результате атаки погиб генерал Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Захеди, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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