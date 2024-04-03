Россия примет жесткие меры против Израиля за удар по консульству Ирана

Проект станет проверкой для ЗападаФото: Министерство обороны Израиля
Россия предложила на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект заявления, в котором осуждается недавний удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Мы по договоренности с иранскими и сирийскими коллегами распространили проект заявления СБ для прессы с осуждением произошедшего», — заявил Полянский в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что эта инициатива станет проверкой для Запада.
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Россия предложила на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект заявления, в котором осуждается недавний удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Мы по договоренности с иранскими и сирийскими коллегами распространили проект заявления СБ для прессы с осуждением произошедшего», — заявил Полянский в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что эта инициатива станет проверкой для Запада. 1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в Дамаске. В результате атаки погиб генерал Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Захеди, передает телеканал 360.