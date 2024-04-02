Песков осудил удар Израиля по консульству Ирана в Сирии

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Удар является актом агрессии Израиля, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Израиль ударил по консульству Ирана в Сирии: как отреагировало мировое сообщество

Нанесение Израилем ракетного удара по консульству Ирана в Сирии является нарушением всех международных правил. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об ударе, который произошел накануне.

«В настоящий момент мы бы не спешили с выводами. Но нанесение таких ударов — нарушение всех основ международного права. Этот случай является актом агрессии [со стороны Израиля]», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Нанесение Израилем ракетного удара по консульству Ирана в Сирии является нарушением всех международных правил. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об ударе, который произошел накануне. «В настоящий момент мы бы не спешили с выводами. Но нанесение таких ударов — нарушение всех основ международного права. Этот случай является актом агрессии [со стороны Израиля]», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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