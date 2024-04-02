Происшествия Песков осудил удар Израиля по консульству Ирана в Сирии 02 апреля 2024 в 14:53 Размер текста - 17 + Удар является актом агрессии Израиля, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новость по теме Израиль ударил по консульству Ирана в Сирии: как отреагировало мировое сообщество Нанесение Израилем ракетного удара по консульству Ирана в Сирии является нарушением всех международных правил. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об ударе, который произошел накануне. «В настоящий момент мы бы не спешили с выводами. Но нанесение таких ударов — нарушение всех основ международного права. Этот случай является актом агрессии [со стороны Израиля]», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Нанесение Израилем ракетного удара по консульству Ирана в Сирии является нарушением всех международных правил. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об ударе, который произошел накануне. «В настоящий момент мы бы не спешили с выводами. Но нанесение таких ударов — нарушение всех основ международного права. Этот случай является актом агрессии [со стороны Израиля]», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям